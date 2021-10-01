鄭麗君展開「永續民主之旅」　首站參訪台北NPO聚落

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李安妮表示，1999年她串連超過50個婦女團體舉辦「跨世紀全國婦女團體博覽會」後，她便期待台灣NPO有個專屬的「家」，除了讓NPO常態分享資源外，更希望能夠深化NPO的永續發展與國際連結。在她苦盼十多年後，近年在各界及像義美企業這樣的天使投資人支持下，以及Impact Hub Taipei的努力下，才終於「圓夢」。
位於台北市重慶南路及寧波西街交叉口、四層樓高的「台北NPO聚落」，現址原為北一女中教師及眷屬宿舍，屋齡超過50年。2017年在公民團體與北市府協調溝通下，北一女將這棟被閒置的樓房撥交北市府社會局，於2018年起進行老屋整修，現由北市府委託Impact Hub Taipei營運管理。
目前進駐「台北NPO聚落」的團隊已超過20組，包括台北婦女新知協會、台灣青年民主協會、g0v零時政府揪松團、台灣遠山呼喚國際貧童教育協會、國際城市浪人育成協會、邊邊女力協會、台灣公益責信協會等單位，美國國際民主協會台北辦事處也在今年落腳此處。
鄭麗君昨日走訪各樓層，跟各個進駐的NPO團隊打招呼，並與進駐單位和Impact Hub Taipei團隊進行綜合交流座談。她表示，NPO民間力量長期引領政府、社會前進，近來「台灣民主軟實力」備受國際肯定，正是有源源不絕的民主創新力量在驅動著。
鄭麗君指出，放眼未來，台灣可以扮演「亞洲民主Impact Hub」平台角色，除深化台灣民主外，也能貢獻亞洲公民社會，在亞洲輸出民主，甚至與世界的民主力量合作。也因此，青平台永續民主研究中心、民主治理學院致力於追求「永續民主」與「共好社會」，希望帶動台灣公民社會思辨社會願景，並尋找實踐的路徑。未來青平台將與更多NPO合作，一起讓台灣成為21世紀亞洲民主的代名詞。