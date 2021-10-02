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專訪／韓團LUMINOUS出道怕被罵　壓力大就跑去漢江！

▲LUMINOUS成員STEVEN（左起）、秀一、榮彬、㥥瀕出道不久，會偷刷網友的留言自我檢討。（圖／WIP Company）
▲LUMINOUS成員STEVEN（左起）、秀一、榮彬、㥥瀕出道不久，會偷刷網友的留言自我檢討。（圖／WIP Company）

記者陳雅蘭/首爾-台北連線專訪

2021-10-02 11:37:18

韓團LUMINOUS是由BTS、TWICE御用的歌唱老師金聖恩親自打造的4人組合，他們8月正式出道，並推出首張專輯《YOUTH》，成員抽空接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露出道後會偷刷網友留言，慶幸鼓勵訊息勝過酸言數量，表示若遇到壓力就會去漢江沉澱心情，現在則把夯團WINNER成員昇潤當作目標，努力邁進。

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LUMINOUS是由隊長榮彬、秀一、STEVEN、㥥瀕組成，4人平均年齡21歲，其中榮彬及澳籍韓裔的STEVEN，曾參加過2019年《PRODUCE X 101》節目選秀，因而被藝名為「AG聖恩」的歌唱導師金聖恩相中延攬。

▲LUMINOUS透露還沒吵過架。（圖／WIP Company）
▲LUMINOUS透露沒吵過架。（圖／WIP Company）
榮彬、秀一、STEVEN、㥥瀕4人多才多藝，兼備作詞、作曲、編舞創作等能力，值得一提的是，他們分工合作時，從未發生意見分歧、爭執的狀況，因為他們說好採「少數服從多數」制度，「所以沒有吵過架」。

聊起進入演藝圈的契機，雖然起初有人反對，但比起不被看好，支持的比例更多，「我們小時候看到前輩們的表演舞臺後產生了夢想，所以比起周圍人的反對，支持的部分更多，也因如此我們才能走到今天」。成員也表示，被男團WINNER隊長昇潤的表現深深吸引，所以視他為榜樣努力中。

成員出道一個多月，至今仍覺得像做夢不敢相信，壓力也排山倒海而來，㥥瀕會透過騎腳踏車舒壓，秀一則是聽歌、榮彬會去漢江整理思緒、 STEVEN選擇睡覺忘記煩惱。他們承認會在意網友的聲音，所以常到新聞底下偷看留言、確認大家的反應，好在好話與鼓勵的正面訊息居多，「我們真的很感謝」，也發誓會抱著感恩的心，成為更棒的LUMINOUS。

為了讓各國粉絲更瞭解LUMINOUS，成員透露優缺點，並為自己標註3個標籤，榮彬自認濃眉好看，但缺點是要常常整理，而「#毛毛蟲、#Tube、#微笑」則為他的專屬Hashtag。秀一將愛笑視為優點，缺點就是「無法忍住笑」，並給自己下了「#Smile、#Ending精靈、#嘴脣」。STEVEN的優缺點相同，就是到哪都能睡死，他的標籤則是「#瞌睡蟲、#00、#STRAYA」。㥥瀕的優點是用盡全力做好每一件事，總是逃避問題則為他的缺點，專屬標籤為「#月光、#感性、#溫暖」。

▲榮彬是團中隊長，自認眉毛很好看。（圖／WIP Company）
▲榮彬是團中隊長，自認眉毛很好看。（圖／WIP Company）
▲秀一將愛笑視為優點。（圖／WIP Company）
▲秀一將愛笑視為優點。（圖／WIP Company）
▲STEVEN的優缺點相同，就是到哪都能睡死。（圖／WIP Company）
▲STEVEN的優缺點相同，就是到哪都能睡死。（圖／WIP Company）
▲㥥瀕承認遇到問題會逃避。（圖／WIP Company）
▲㥥瀕承認遇到問題會逃避。（圖／WIP Company）
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