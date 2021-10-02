專訪／韓團LUMINOUS出道怕被罵　壓力大就跑去漢江！

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榮彬、秀一、STEVEN、㥥瀕4人多才多藝，兼備作詞、作曲、編舞創作等能力，值得一提的是，他們分工合作時，從未發生意見分歧、爭執的狀況，因為他們說好採「少數服從多數」制度，「所以沒有吵過架」。
聊起進入演藝圈的契機，雖然起初有人反對，但比起不被看好，支持的比例更多，「我們小時候看到前輩們的表演舞臺後產生了夢想，所以比起周圍人的反對，支持的部分更多，也因如此我們才能走到今天」。成員也表示，被男團WINNER隊長昇潤的表現深深吸引，所以視他為榜樣努力中。
成員出道一個多月，至今仍覺得像做夢不敢相信，壓力也排山倒海而來，㥥瀕會透過騎腳踏車舒壓，秀一則是聽歌、榮彬會去漢江整理思緒、 STEVEN選擇睡覺忘記煩惱。他們承認會在意網友的聲音，所以常到新聞底下偷看留言、確認大家的反應，好在好話與鼓勵的正面訊息居多，「我們真的很感謝」，也發誓會抱著感恩的心，成為更棒的LUMINOUS。
為了讓各國粉絲更瞭解LUMINOUS，成員透露優缺點，並為自己標註3個標籤，榮彬自認濃眉好看，但缺點是要常常整理，而「#毛毛蟲、#Tube、#微笑」則為他的專屬Hashtag。秀一將愛笑視為優點，缺點就是「無法忍住笑」，並給自己下了「#Smile、#Ending精靈、#嘴脣」。STEVEN的優缺點相同，就是到哪都能睡死，他的標籤則是「#瞌睡蟲、#00、#STRAYA」。㥥瀕的優點是用盡全力做好每一件事，總是逃避問題則為他的缺點，專屬標籤為「#月光、#感性、#溫暖」。