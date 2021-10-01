疫情婚宴去哪辦？飯店攜手景觀餐廳「神級秘境」浪漫完婚
隨著國內疫情趨緩，指揮中心也宣布放寬各項措施，讓國內婚宴市場也逐漸回溫，晶華酒店觀察到訂席詢問度增加，特別跟陽明山美景餐廳以及婚宴策劃業者合作，打造唯美戶外婚禮。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-01 19:41:04｜2021-10-01 19:45:42
晶華酒店指出，受到疫情影響，今年許多婚宴有8成以上都被延期，尤其集中在年底，因此近期的婚宴場次相當多，但受限於婚宴室內人數的限定，整體婚宴營業額降到五成以下。
晶華酒店行銷公關部副總張筠表示，針對三方合作的戶外婚禮，舉辦了體驗活動，短短兩天累積破百對新人預約，比起過往戶外婚禮詢問熱度，足足翻倍成長。
張筠提到，看準後疫情戶外婚禮商機，特別選擇陽明山美景餐廳合作，就是希望做出差異化，透過這樣的方式提供婚宴外匯，且三方合作可以多重導入客源。
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