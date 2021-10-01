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疫情婚宴去哪辦？飯店攜手景觀餐廳「神級秘境」浪漫完婚

▲晶華酒店攜手景觀餐廳業者推戶外婚禮。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲晶華酒店攜手景觀餐廳業者推戶外婚禮。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者劉雅文／台北報導

2021-10-01 19:41:04｜2021-10-01 19:45:42

隨著國內疫情趨緩，指揮中心也宣布放寬各項措施，讓國內婚宴市場也逐漸回溫，晶華酒店觀察到訂席詢問度增加，特別跟陽明山美景餐廳以及婚宴策劃業者合作，打造唯美戶外婚禮。

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晶華酒店指出，受到疫情影響，今年許多婚宴有8成以上都被延期，尤其集中在年底，因此近期的婚宴場次相當多，但受限於婚宴室內人數的限定，整體婚宴營業額降到五成以下。

晶華酒店行銷公關部副總張筠表示，針對三方合作的戶外婚禮，舉辦了體驗活動，短短兩天累積破百對新人預約，比起過往戶外婚禮詢問熱度，足足翻倍成長。

▲晶華酒店推戶外婚禮，讓新人在秘境浪漫完婚。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲晶華酒店推戶外婚禮，讓新人在秘境浪漫完婚。（圖／記者劉雅文拍攝）
張筠提到，看準後疫情戶外婚禮商機，特別選擇陽明山美景餐廳合作，就是希望做出差異化，透過這樣的方式提供婚宴外匯，且三方合作可以多重導入客源。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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