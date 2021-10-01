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路邊吃麵包被問「1句」！外送妹愣了　同行全尷尬：啥鬼

▲一位女外送員透露，自己送餐期間在路邊休息吃個麵包，結果被一旁阿伯問了「1句話」，讓她好傻眼。（示意圖／Pixabay）
▲一位女外送員透露，自己送餐期間在路邊休息吃個麵包，結果被一旁阿伯問了「1句話」，讓她好傻眼。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-01 20:27:24

美食外送平台如今大為風行，不少人看中懶人商機，紛紛投入外送員的行列。不過，就有一位女外送員表示，自己在在路邊休息時吃麵包果腹，結果一旁的阿伯看到後就過來問了「1句話」，讓她聽了好傻眼。文章發佈後也引發同行熱議。

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原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，透露自己停在路邊吃個麵包休息一下，結果有個阿伯靠過來說「妹妹不能這樣啦、不可以偷吃別人的東西..」原PO聽到一下子愣住，阿伯又繼續說「新聞有報、你們有些人都會吃客人的東西捏！」原PO這才回答，「可是..這是我自己家裡拿的」。

▲女外送員在路邊吃麵包，卻被阿伯說「妹妹不能這樣啦、不可以偷吃別人的東西」。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》臉書）
▲女外送員在路邊吃麵包，卻被阿伯說「妹妹不能這樣啦、不可以偷吃別人的東西」。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》臉書）
阿伯聽了後摸摸鼻子快速離開，原PO則無奈標註「被誣賴的麵包」關鍵字當作抗議。貼文曝光引來許多其他外送員心有戚戚焉，「我以前也有同樣感覺，在等餐時巴豆夭，請店家幫我炸份甜不辣，才吃5根就獲得少20個人懷疑又驚訝的眼神」、「之前去買鹽酥雞，因為剛好已經送完單，想說買一下，剛拿到手想說吃個一兩個，旁邊一個阿嬤用不可思議的眼神看著我，好像我在吃客人的東西一樣，感覺真的很差」、「曾經我下線後買了一包鹹酥雞，拿到後迫不及待的吃了一塊，馬上就感覺到後方傳來母湯的視線」、「希望大家真的不要以偏概全」。

另外原PO的黑色指甲也意外成為焦點，許多網友歪樓回覆說，「快去泡糯米」、「指甲很搶戲」、「阿伯可能是看到指甲快速騎走」。（編輯：倪浩軒）

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