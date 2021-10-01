吳奇隆用行動證明「好愛祖國」 拍片高喊：我是中國人
中華人民共和國今（1日）成立72周年國慶，不少台灣藝人都發文賀「祖國生日」，張鈞甯寫下「中國生日快樂」、歐陽娜娜表示「願祖國繁榮昌盛」，但這些都不敵吳奇隆來得有誠意，他錄下影片高喊：「我是中國人！」愛國行為讓大陸網友情緒高漲。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-01 20:58:46｜2021-10-01 21:03:53
張鈞甯日前否認是「台獨分子」，表態：「兩岸中國人都是中華民族的組成部分，我不是台獨，五千年中華文明讓我們學會的是堂堂正正頂天立地的中華兒女之道。」她今也發文賀國慶，寫下：「山河錦繡，盛世中華。#祝新中國生日快樂#！」展現愛「祖國」的心意。
早自認是中國人的歐陽娜娜，在「祖國」國慶日的這天，她表示：「願祖國繁榮昌盛！#中華人民共和國成立72周年#」，粉絲歡樂共享，紛紛留言：「國慶快樂！娜娜也快樂！」此外，其他台灣藝人包含賴冠霖、陳立農、王大陸等人，也都有發文告白「祖國」。
比起上述藝人發文祝賀，吳奇隆展現十足誠意，發文錄影慶祝中國生日，他先寫下：「我是中國人，我向祖國表白，赤子之心追隨巍巍山河， 萬家燈火共築錦繡中國。」再用行動表示：「我是吳奇隆，無論唱歌還是表演，我都熱愛並尊重自己的工作，以陽光的心態投入事業，努力帶給觀眾優秀的作品，我是中國人，我愛我的祖國，在這裡祝福祖國的明天更美好。」愛「祖國」的心溢於言表。