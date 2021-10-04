影／公開鹹水雞店獲利秘密 一個月收入竟超過Ｘ萬元？
台灣好吃的攤販美食眾多，炸物鹹酥雞、醃製滷味到鹹水雞等等，YouTuber「陽哥Younger」日前除了開箱體驗鹹酥雞攤販之外，這次來挑戰「鹹水雞」攤販的一日體驗，並揭露鹹水雞攤販一個月的月收入竟可達6萬以上！
影像中心/綜合報導
2021-10-04 12:00:00
影片中「陽哥Younger」跟著漂亮的鹹水雞攤販老闆娘，一同體驗販售鹹水雞的工作日常。開始體驗前，老闆娘就向大家分享踏入攤販經營一年多以來的辛酸，首先半年前虧損的很厲害，爾後漸漸好轉後，迄今月收入至少可達6萬以上，好的時候月收甚至可達兩位數，但近期因疫情影響，或多或少攤販商家很難平穩生存。
「陽哥Younger」跟著闆娘步驟，從備料蔥花、剪雞等等步驟，看闆娘熟能生巧的快節奏，深深體驗「術業有專攻」的道理。而闆娘的亮麗顏值，也讓網友留言直喊：「我家附近如果有這種正妹老闆肯定買爆」，也有網友聽完月收後表示想要轉行。各行各業有為人不知的職場辛酸，想要自營當老闆，絕對不是件輕鬆事，奉勸做好良善的評估管理。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：陽哥Younger
原始影片：https://youtu.be/89wfDkNdk9s