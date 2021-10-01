支援北市8000劑BNT來源？劉和然：每瓶內容量精準抽取
新北市校園BNT疫苗的施打專案昨日結束，新北市副市長劉和然指出，新北市國高中職共施打127校 （不含五專及國立學校），實際施打人數為15萬3128人，施打率98.48%；未施打學生將於10月1日至15日，至指定衛生所、醫院或診所補打。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-01 21:48:11｜2021-10-01 22:06:34
第10輪疫苗將在6日施打，劉和然表示，在7月22日前接種過AZ疫苗第一劑的65歲以上長者（原住民55歲以上），凡設籍在新北市的長者，皆由戶籍地區公所發送接種通知單給市民；戶籍不在新北市的長者，即日起至10月4日前向區公所電話登記。
台北市校園BNT疫苗的施打專案，卻因故出現短缺的狀況，中央緊急媒合新北市提供8000多劑疫苗，外界也好奇新北市怎麼會有多的疫苗？劉和然說，主要是原預估一瓶BNT疫苗可安排6劑施打，但每瓶的內容量精準抽取，可施打到7劑，因此昨晚盤點完後，向中央回報、媒合提供給台北市。
劉和然補充，中央安排疫苗給地方接種的方式，是一批一批到貨，不會放疫苗在各縣市政府等待未來施打，沒有在期限內施打完會過期；支援台北市也是一樣接種在國人身上，有助於全台灣的疫苗接種覆蓋率，未來調配也會尊重中央指示，而中央也承諾，新北市的下一波疫苗的施打會補足數量。