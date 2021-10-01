他受財神眷顧中125萬！獎金卻遭「親戚接收」 真相超慘
不少人會買張刮刮樂或彩券試試手氣，希望能藉此實現一夜致富的夢想。不過，美國有一名男子日前幸運中4.5萬美元，卻還來不及兌獎、花到錢，一周後竟意外溺死，而男子的獎金將由親戚接收。
編輯中心/綜合報導
2021-10-01 22:01:33
綜合外媒報導，美國密西根州休倫郡一名57歲的男子賈維斯（Gregory Jarvis），辛苦打工一輩子，終於在上月13日玩遊戲「The Jack」中的「Club Keno add」，幸運贏得4.5萬美元（約新台幣125萬元）。
怎料，老天爺卻對賈維斯開了一個玩笑，就在他中獎一周後，被人發現溺死在私人海灘。警察局長羅姆澤克（Kyle Romzek）表示，根據驗屍報告顯示，他的頭部受到撞擊，推測應該是他在綁船過程中滑倒，結果撞到頭失去意識，最後滑入水中溺死，現場沒有他殺嫌疑。
賈維斯的好友拉斯基（Dawn Talaski）聽聞此後，不捨地說「賈維斯在當地很受歡迎，他是個好人，他的死亡讓大家都感到難過」。他也提到，賈維斯早已為這筆錢制定了計畫，決定拿這些錢去北卡羅萊納州探望他的姐姐和父親，但如今不能實現了。
密西根州彩票委員會透露，超過600美元（約新台幣1.6萬元）獎金的中獎者必須提供具有照片的身分證，以及社會安全號碼才能領取獎金，至於那張彩券，傳出已被其他親戚接收並兌換獎金。（編輯：許智超）