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他貼心替女友下單iPhone卻搞砸！臉綠下場曝：有點小遺憾

▲Apple手機新款iPhone 13系列，於日前正式開賣。（圖／記者朱永強攝2021.9.25）
▲Apple手機新款iPhone 13系列，於日前正式開賣。（圖／記者朱永強攝2021.9.25）

編輯中心/綜合報導

2021-10-01 23:09:33

蘋果手機iPhone年年推出新款，每次的更動都讓果粉相當興奮，而這次iPhone 13系列新機依舊銷售量驚人，不過也有不少民眾趁新機上市舊機價格下殺的時候，入手舊款iPhone，認為這樣CP值更高。就有位男網友透露女友最近想買iPhone，但一直很猶豫不知該買哪一款。於是他偷偷幫下訂單，結果卻遭到女友回應「有點小遺憾」，引發熱議。

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原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，透露女友最近想入手iPhone，但一直在iPhone 12／12pro／13之間舉棋不定，難以抉擇。而原PO比較過後認為iPhone12的「CP值最高」，於是偷偷幫下訂單。訂完後告知女友時，女友卻回答「有點小遺憾，會有點期待，結果有落差一些」。

▲網友偷偷幫女友訂了舊款iPhone，結果女友表示「有點小遺憾」。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
▲網友偷偷幫女友訂了舊款iPhone，結果女友表示「有點小遺憾」。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
原PO不禁請教大家該怎麼處理，是照買iPhone 12、「送人沒有什麼好嫌」，還是要改買iPhone13？問題曝光後網友紛紛在底下留言回覆說，「跟女生說好吧，那不要買就不會遺憾了」、「退貨，讓她更大的遺憾」、「退啥手機？退掉這對象才是吧」、「我是習慣自己買，但如果對方買給我，我會覺得很開心，不管是幾，重點是對方用心買禮物的心思」。

不過也有網友認為，「只有13，千萬不要被cp值誤一生」、「要送就送到人家爽啊，你當初只是不想多花幾千塊買最新的」、「要送人就是希望對方開心啊，弄到送的人也不開心，被送的人也不開心，乾脆不要送了」、「有能力買禮物買對方喜歡的就好，不然最後被嫌棄，雙方也不高興不如不送」、「你也太不會做人了吧，都要送另一半了，當然送她喜歡的...但是既然已經買了，她還感覺遺憾，那她也不會做人...你們兩個剛好一對」。（編輯：倪浩軒）

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