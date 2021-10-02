NBA／絕罰！76人將Simmons百萬美元薪資凍結在第三方帳戶
明星後衛Ben Simmons拒不參加費城76人訓練營，這可能導致他損失自己辛苦賺來的薪水，根據《The Athletic記者》Shams Charania報導，多位消息人士透露，76人暫時扣留Simmons本應收到的825萬美元(約2億2934萬台幣)。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-02 07:24:13｜2021-10-02 07:44:48
雙方目前陷入僵局，由於Simmons的團隊態度強硬、不和任何人進行接觸，因此76人也不客氣地祭出了嚴厲的懲罰手段，根據此前的報導，球團有權在他回歸球隊之前對其進行罰款。
Charania指出，76人今天原本應該要轉給Simmons本季薪資的25%，但他們現在會把將把這筆金額放在第三方的帳戶中，而若他繼續不歸隊，那罰款就會直接從這其中來扣除。
這筆金額高達825萬美元，就算是對Simmons這種超級富翁來說，也是相當大的一筆數目了。但是他們陣營的人似乎有恃無恐，相信最終還是能拿到這筆錢，只要他們能逼迫76人進行交易就行。
Simmons目前的目標是希望能到一支以他為核心建隊的球隊之中，然而隨著他的抵制活動越來越激烈，可能最後傷害到的不只是球隊，還有他自己。