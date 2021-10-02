藍杯葛議事籲檢討壞脾氣 蘇貞昌憾：誠懇謙卑卻無法上台
行政院長蘇貞昌今（2）日前往高雄，視察橋頭科學園區及聯外交通建設。蘇貞昌抵達前先接受媒體訪問，在被問及國民黨團提出案海杯葛，其中竟要求「蘇貞昌應檢討自己愛亂飆罵基層的壞脾氣」時表示，自己非常誠懇，也準備充足，應立院邀請要去做施政報告，如果政府哪些地方沒有做好，也非常謙卑聽取指教，進行答詢，很可惜是國民黨團一直杯葛。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-02 09:32:41｜2021-10-02 09:54:42
蘇貞昌說，如此杯葛，不但沒有辦法讓人民聽到政府為了自己做甚麼，也沒辦法讓政府知道甚麼地方還沒做好，連小黨質詢的權力也沒辦法行使，國民黨甚至沒有衝突就翻倒備詢台，這樣國人都很痛心。
另外談到中國昨天單日派出38架軍機擾台，蘇貞昌表示，中國一直窮兵黷武，破壞區域和平，還有很多鴨霸的行徑，例如這次潛水比賽，硬要台灣拿掉國旗，但這也讓10個國家願意撤下自己國旗跟台灣同步抗議，可見中國這樣的做法，越來越被國際社會唾棄。
至於五倍券是否再加碼，蘇貞昌說，五倍券就是限期使用的現金，大家反應熱烈，地方政府像是今天站在身邊的高雄市長陳其邁就特別加碼，很多好康，各地方也都紛紛希望到自己的縣市消費，各百貨商家也都有各種優待，現在已經有超過1500多萬人完成預約綁定，政府非常高興。
蘇貞昌說，看到大家團結合作讓疫情穩定，在全世界舉世滔滔疫情下，台灣全體國人合作，地方中央團結把疫情控制住，大家可以出來消費。希望大家好好利用，並且讓受衝擊的小店家、商家、服務業都能因此振興，台灣人也越來越能正常生活。