金鐘56／李銘順拍《做工》控制肢體　揭後遺症「快瘋了」

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李銘順道地演出一個「台客」，這要歸功演員的職業病，他有一個習慣，就是去到哪都觀察身邊的人事物，觀察他們的生活、背景，為了這個角色，李銘順增重10公斤、學燒焊技能，還要下苦功演出中風的狀態，他說：「劇組請了醫師跟我們講解中風輕微、重度的不同程度，中風的人很多是半身不遂，更嚴重是躺在床上的植物人，演的時候必須控制肢體，時時提醒自己哪邊不動，又不希望自己出戲，其實挺難的。」殺青後他也為了減重苦不堪言，「下一部演不能這麼胖的人，減肥減得我快瘋了。」
劇中他為了發財做出很多荒誕的事，最令人發噱的是在工地養1隻鱷魚，想等它長大扒皮做鱷魚皮包，李銘順直呼拍攝回憶太難忘：「我第一次跟鱷魚演戲，近距離觸摸鱷魚，特別神奇又覺得害怕。」他也透露年輕的時候工作不順，也會買買馬票，盼一夕致富，這是生活的一部分，「只要不是上癮或是沉迷在壞習慣，有點小小發財夢挺不錯的。」他表示自己和樂天的「阿祈」有個共通點，「很容易把不愉快的事情，用自己的方式轉到正能量。」李銘順一吃忘百憂，最常用食物發洩壓力。
上次拿到金鐘獎前，李銘順兒子Zed出生，讓他雙喜臨門，問及這次典禮前有沒有什麼好事發生？李銘順笑說：「29日是我跟老婆結婚周年，希望這天帶給我這周的幸運。」他和范文芳恩愛了23年，一直是演藝圈的銀色夫妻檔，李銘順保鮮婚姻不怕遠距離，他說：「我是習慣每天跟家人、太太視訊，一天不單一次，可能很多次，這是起碼要做到的，不管去到哪裡，彼此關心都會一直保持，這樣比較好。」