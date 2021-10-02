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金鐘56／李銘順拍《做工》控制肢體　揭後遺症「快瘋了」

▲李銘順飾演鐵工「阿祈」，取得金鐘門票。（圖 / 大慕影藝提供）
▲李銘順飾演鐵工「阿祈」，取得金鐘門票。（圖 / 大慕影藝提供）

記者羅凌筠/專訪

2021-10-02 10:00:00｜2021-10-02 10:00:46

金鐘視帝李銘順以《做工的人》角逐第56屆金鐘獎迷你劇集電視電影最佳男主角，劇中他化身鐵工「阿祈」，演出小人物努力發財的悲喜，後期他詮釋角色中風，半身癱瘓、臉歪嘴斜的一面，除了要控制身上每塊肌肉，還得精準在對白中傳遞情感，展現高難度表演，而為了符合工人形象，李銘順增重10公斤養出大肚腩，讓他笑說拍完減肥減到快瘋掉。

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▲《做工的人》工地拍攝過程艱辛，李銘順（左一）透露「嘴裡永遠有沙」，前排右一為導演鄭芬芬、左二為柯叔元。（圖／大慕影藝提供）
▲李銘順（左一）苦練台語，天天聽錄音。（圖／大慕影藝提供）
李銘順是馬來西亞人，因為沒有信心練好台語，一開始婉拒了《做工的人》，但是後來他看到人物背景寫得太吸引人，一個個鮮明人物像是他幼時鄰家的工人大叔，「小時候我的鄰居都是做工的人，那個印象一直在我腦海裡，就想把這個階層的人物呈現給觀眾。」不過接下角色之後，他只剩2個月可以練台語，「我不斷叫導演錄台詞給我，每天分分秒秒都在聽，要求自己做到生活化的詮釋。」

▲李銘順生病也要前來參加游安順（左）的婚禮。（圖 / 大慕影藝提供）
▲李銘順（前）詮釋中風控制全身肌肉。（圖 / 大慕影藝提供）
李銘順道地演出一個「台客」，這要歸功演員的職業病，他有一個習慣，就是去到哪都觀察身邊的人事物，觀察他們的生活、背景，為了這個角色，李銘順增重10公斤、學燒焊技能，還要下苦功演出中風的狀態，他說：「劇組請了醫師跟我們講解中風輕微、重度的不同程度，中風的人很多是半身不遂，更嚴重是躺在床上的植物人，演的時候必須控制肢體，時時提醒自己哪邊不動，又不希望自己出戲，其實挺難的。」殺青後他也為了減重苦不堪言，「下一部演不能這麼胖的人，減肥減得我快瘋了。」

▲李銘順（左起）、游安順、薛仕凌、孟耿如與鱷魚合影。（圖 / 大慕影藝提供）
▲李銘順（左一）難忘和鱷魚演戲。（圖 / 大慕影藝提供）
劇中他為了發財做出很多荒誕的事，最令人發噱的是在工地養1隻鱷魚，想等它長大扒皮做鱷魚皮包，李銘順直呼拍攝回憶太難忘：「我第一次跟鱷魚演戲，近距離觸摸鱷魚，特別神奇又覺得害怕。」他也透露年輕的時候工作不順，也會買買馬票，盼一夕致富，這是生活的一部分，「只要不是上癮或是沉迷在壞習慣，有點小小發財夢挺不錯的。」他表示自己和樂天的「阿祈」有個共通點，「很容易把不愉快的事情，用自己的方式轉到正能量。」李銘順一吃忘百憂，最常用食物發洩壓力。

▲李銘順去年和老婆歡慶結婚11年，合體拍照模樣俏皮。（圖／李銘順IG）
▲李銘順（左圖右、右圖右）和老婆范文芳恩愛23年。（圖／李銘順IG）
上次拿到金鐘獎前，李銘順兒子Zed出生，讓他雙喜臨門，問及這次典禮前有沒有什麼好事發生？李銘順笑說：「29日是我跟老婆結婚周年，希望這天帶給我這周的幸運。」他和范文芳恩愛了23年，一直是演藝圈的銀色夫妻檔，李銘順保鮮婚姻不怕遠距離，他說：「我是習慣每天跟家人、太太視訊，一天不單一次，可能很多次，這是起碼要做到的，不管去到哪裡，彼此關心都會一直保持，這樣比較好。」
 

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