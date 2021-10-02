國民黨提「道歉提案」杯葛　吳思瑤：換主席全黨仍弱智

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吳思瑤整理國民黨團的提案，內容包括「中國禁台灣釋迦蓮霧，行政院卻要道歉」、「中國禁台灣釋迦蓮霧，行政院長應撤換農委會主委加道歉」、「台灣申請加入CPTPP，行政院長要道歉」、「有人在網路上違法轉售五倍券，行政院長要道歉」、「嘉義市發生前男友企圖盜領前女友的五倍券未遂，行政院長該道歉」、「行政院長蘇貞昌應檢討自己愛亂飆罵基層的壞脾氣」等。
吳思瑤表示，她看過預算提案、法律提案，但國民黨發明的道歉提案，實在拉低國會的素質，不該登載進議事公報，而應該放進笑話大全。
吳思瑤說，換了黨主席，國民黨真的沒什麼不同。今天的案海戰術再一次呈現全黨的弱智，不敢上質詢台正面對決，也提不出專業的政策論述，只會叫囂「道歉」、「下台」，宣讀的議事人員真是辛苦了。
陳亭妃則說，如果國民黨要用文攻，就請用心一點，而不是提出一些亂七八糟的案子，昨天的195個提案，簡直就是笑話大全，內容讓大家哭笑不得。
陳亭妃說，裡面竟然有說要叫蘇貞昌檢討他的壞脾氣，甚至是說五倍券就是鼓勵大家變相消費、變相全家出遊，那要問，今天如果疫情告一個段落，要進行振興，不是就是要鼓勵大家消費嗎？可是國民黨說這樣是不行的，他的腦袋在裝什麼？
陳亭妃說，還有要叫總統蔡英文跟所有打高端的人道歉，「我也是打高端的人，你問我們的意見嗎？你為什麼可以替我們來主張呢？」
陳亭妃說，這些離譜荒謬的提案，就是為提案而提案，就是為亂而亂，請國民黨適可而止，不要讓國人看清楚你們的糗態。