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女友、員工不知Toyz涉販毒？謝和弦「一句話」突破盲點

▲謝和弦（右圖）質疑Toyz（左圖前）涉嫌販毒，Toyz的女友不可能不知情。（圖／翻攝Toyz IG、謝和弦臉書）
▲謝和弦（右圖）質疑Toyz（左圖前）涉嫌販毒，Toyz的女友不可能不知情。（圖／翻攝Toyz IG、謝和弦臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-10-02 12:05:39

Toyz（劉偉建）是網路遊戲實況主兼YouTuber，曾是電競選手的他，曾獲得知名電競遊戲S2世界冠軍，過去還是英皇娛樂子公司「英皇電競」的電競總監。日前他因為涉嫌販毒遭到台中地院聲押。針對此事，Toyz的YouTube頻道發出聲明澄清，旗下員工與Toyz的女友奈奈皆不知情。而過去多次染毒而登上媒體版面的謝和弦，他也以自身經驗在臉書發文質疑。

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周周在Toyz的旗下擔任企畫，他在昨（1）日於Toyz的YouTube頻道發表了一支名為「關於Toyz涉及大麻毒品案件的重要聲明」的影片，他在影片中提到：「這件事情，我跟他女朋友奈奈，還有旗下所有員工完全都是不知情，也沒做任何參與。」強調完全不敢相信會發生這種事情，「我覺得他不是一個會去賣毒品的人。」周周也表示外界有許多謠言，要大家不要輕信，「什麼奈奈是（毒品）龍頭或是上游什麼的，都是假的。」

▲周周發出聲明強調，自己與Toyz的女友奈奈，還有旗下的所有的員工都不知情，也沒有參與。（圖／翻攝自《Toyz》YouTube）
▲周周周周在Toyz的YouTube頻道上傳聲明影片。（圖／翻攝Toyz YouTube頻道）
▲Toyz的女友奈奈驚傳是毒品上游。（圖／翻攝奈奈IG）
▲周周強調自己與奈奈（左），對於Toyz（右）涉嫌販毒一事不知情。（圖／翻攝奈奈IG）
藝人謝和弦之前因為吸食大麻多次被逮，看到周周的聲明後，在臉書發文質疑：「我當初出事，身邊的人也都是秒切割，只有現在的老婆願意跟我一起哈們！我只能說要抽大麻抽的神不知鬼不覺，抽到連枕邊人都不曉得實在太難了，如果可以我當初就不會進去了！」

▲謝和弦發文質疑Toyz旗下員工聲稱奈奈不知道男友染毒一事。（圖／翻攝謝和弦臉書）
▲謝和弦發文質疑Toyz旗下員工聲稱奈奈不知道男友染毒一事。（圖／翻攝謝和弦臉書）
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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