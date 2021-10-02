病故破70萬　美COVID-19奪命超越百年前流感

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美國今夏疫情復燃令死亡攀升，使得COVID-19正式成為美國史上病死最高的疫情，超越1918到1919年造成67萬5000人病死的流感大流行。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）目前確認，自今年6月中以來染疫病故的10萬人裡，有2900人接種過疫苗。
密西根大學醫學史學家馬爾可（Howard Markel）說：「這波Delta疫情對未接種者簡直摧枯拉朽，疫苗取得如此容易卻仍病死這麼多人，完全不值得。」
法新社報導，伴隨美國染疫病故人數突破70萬大關的是平均每天病故直逼2000人，而根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，美國目前完整接種疫苗覆蓋率為55.7%。
美國在疫情之初的應對飽受批評，之後規劃執行疫苗施打作業，現施打效率已名列世界前茅。
儘管如此，美國的染疫病故仍高居全球之冠，遠高於巴西、印度等其他病故人數也在前段班的國家，且由於高傳染力的新型冠狀病毒Delta變異株（最先現蹤於印度）蔓延，美國也面臨疫情捲土重來。
雖然全球最近一波疫情已於8月底度過峰值，但疫情擴散情況仍兇，特別是在美國。
美國疫苗施打作業於去年12月展開，今年4月達到高峰，有時候甚至一天可施打到400多萬劑，但目前接種進度已大幅減緩。
在美國多數地區，戴不戴口罩已淪政治口水，美國民眾對此態度也呈兩極，諸如德州和佛羅里達州的一些共和黨籍州長，還試圖禁止強制戴口罩，強調個人自由；反觀民主黨主政的加州今天宣布，將強制所有學生施打疫苗。
根據法新社統計官方資料，自疫情於2019年12月在中國爆發以來，全球有近480萬人染疫病歿。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1101002