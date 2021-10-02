孫力軍遭雙開後　前中國司法部長傅政華被查

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現年66歲的傅政華與孫力軍同樣出身公安系統，長期任職於北京市公安局，2010年2月自北京市公安局副局長升任局長，同年7月兼任北京市政法委副書記，因主導掃黃工作而受到注意。
2013年8月，傅政華升任公安部副部長；2015年1月並兼任中共中央政法委委員及中央「610（反邪教）辦公室」主任；2016年5月升任常務副部長；2018年3月中國政府換屆，傅政華離開公安部升任司法部長；此前，傅政華並擔任中共19屆中央委員。
孫力軍去年4月落馬後，傅政華也突然以屆齡為由，卸下司法部職務，5月轉任全國政協委員，並被任命為全國政協社會和法制委員會副主任，引起多方揣測。
原因是，中國各部委正職首長即使年屆65歲，仍不乏政府部門5年任滿改組才卸任的前例。
綜合美國自由亞洲電台、香港01等報導，自2017年中共19次全國代表大會（中共19大）以來，政法系統至少8名中管高層官員、150多名廳局級官員落馬。
僅2020年，就有孫力軍、上海市公安局長龔道安、重慶市公安局長鄧恢林以及江蘇省委政法委書記王立科等高官被查。
若回推到2012年中共18大以後，則有李東生、楊煥寧、孟宏偉和孫力軍4名公安部副部長落馬。
此外，與傅政華、孫力軍同樣曾任中國「反邪教」工作的前中共中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任彭波今年8月也被控涉嫌嚴重違紀違法，遭開除黨籍並被捕。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101002