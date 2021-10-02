COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

孫力軍遭雙開後　前中國司法部長傅政華被查

▲中共中紀委國家監委宣布，轉任全國政協的中國前司法部長傅政華因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。資料照。（圖／翻攝自巴士的報）
▲中共中紀委國家監委宣布，轉任全國政協的中國前司法部長傅政華因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。資料照。（圖／翻攝自巴士的報）

中央社

2021-10-02 14:20:08

（中央社台北2日電）中國公安部前副部長孫力軍去年4月落馬，日前遭開除黨籍、公職。中共中紀委國家監委今天則宣布，轉任全國政協的中國前司法部長傅政華因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中共中央紀律檢查委員會暨國家監察委員會今天在官網作上述公告。在此之前，中共中紀委國家監委於9月30日通報，中共公安部前黨委委員、副部長孫力軍因嚴重違紀違法，遭開除黨籍、公職（雙開）。

現年66歲的傅政華與孫力軍同樣出身公安系統，長期任職於北京市公安局，2010年2月自北京市公安局副局長升任局長，同年7月兼任北京市政法委副書記，因主導掃黃工作而受到注意。

2013年8月，傅政華升任公安部副部長；2015年1月並兼任中共中央政法委委員及中央「610（反邪教）辦公室」主任；2016年5月升任常務副部長；2018年3月中國政府換屆，傅政華離開公安部升任司法部長；此前，傅政華並擔任中共19屆中央委員。

孫力軍去年4月落馬後，傅政華也突然以屆齡為由，卸下司法部職務，5月轉任全國政協委員，並被任命為全國政協社會和法制委員會副主任，引起多方揣測。

原因是，中國各部委正職首長即使年屆65歲，仍不乏政府部門5年任滿改組才卸任的前例。

綜合美國自由亞洲電台、香港01等報導，自2017年中共19次全國代表大會（中共19大）以來，政法系統至少8名中管高層官員、150多名廳局級官員落馬。

僅2020年，就有孫力軍、上海市公安局長龔道安、重慶市公安局長鄧恢林以及江蘇省委政法委書記王立科等高官被查。

若回推到2012年中共18大以後，則有李東生、楊煥寧、孟宏偉和孫力軍4名公安部副部長落馬。

此外，與傅政華、孫力軍同樣曾任中國「反邪教」工作的前中共中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任彭波今年8月也被控涉嫌嚴重違紀違法，遭開除黨籍並被捕。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101002

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀