金鐘56／大霈二度獲獎！「感謝爸媽」放壓軸 曝背後原因
第56屆電視金鐘獎典禮於今（2）日在國父紀念館登場，本屆邀請視網膜擔任主持人，而這次「生活風格節目主持人獎」獎由主持《原來是匠紫》的大霈拿下，事實上，她2019年就已經拿過此獎，今年是她第二度拿獎，她受訪時感性透露要把「感謝爸媽」放在壓軸，因為感言時間只有90秒。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-02 19:49:04｜2021-10-02 20:36:58
大霈表示剛上台拿獎時有點斷片，談到《原來是匠紫》，她坦言在節目中必須忘記自己是主持人：「要把自己當成受訪者的朋友，因為同理心太重要，我不想要走馬看花，想要真心了解受訪者，『真心』才是做重要的。」大霈也表示發表感言時，把感謝爸媽放到最後，是因為時間只有短短90秒：「有先跟爸媽說過可能不會先感謝他們，而家人也都能予以體諒。」
被問到有沒有想過會得獎，大霈堅定地笑說「會」，因為自己回顧節目時還是會笑、會感動，所以很有自信可以拿獎，而認為與其戴幸運物參加典禮，不如保持「安定的心」比較重要。
大霈日前得知入圍後，向主辦單位分享感言：「主持《原來是匠紫》感覺自己的身分及使命感已 經超越一位主持人，感謝評審看到我的投入、 我對職人的同理及尊重。很榮幸可以認識所有 的職業，每一位職人的經歷、過程在我心中依 然歷歷在目，謝謝他們豐富了我的生活。」