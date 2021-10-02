47歲女星罹癌「切除乳房」 1個月後傷口發炎再動刀
47歲香港女星李樂詩在90年代時演唱電視劇《真情》主題曲因此爆紅，2008年與美籍華人Ted Lee結婚，婚後育有3子，生活看起來幸福美滿。不過近來卻傳出她罹患乳癌的消息，她在醫生建議下接受手術切除乳房。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-02 16:41:05
據港媒報導，乳癌在李樂詩家族有遺傳病史，妹妹也在去年診斷出罹患乳癌，她因此定期去醫院進行追蹤檢查，沒想到在今年8月進行身體檢查時發現異樣，之後醫師證實是乳癌，且兩邊乳房都發現了5粒初期癌細胞，所以醫生建議李樂詩接受手術切除乳房。
李樂詩果斷決定切除兩邊乳房，直言：「以後不需要再擔心。」外人看她態度似乎頗為瀟灑，但她坦言其實內心很擔憂，不知道該怎麼向兒子們交代，因為她從來沒想到這些事會發生在自己身上，考慮過後她鼓起勇氣告知3個兒子實情，「我跟他們解釋媽咪身上有些細胞不正常，要接受手術，可能有5到7天不在家。」而老公也非常支持她的決定。
在經歷了8個多小時的手術後，李樂詩也休息了一個月，但是因為切除乳房後，傷處會有組織液、血液滲出，需要護理，日前傷口發炎，又進了醫院接受手術清理。這期間，老公始終溫柔以待，讓她感到非常貼心，3個孩子也不吵鬧，體諒她身體不適，就連擁抱都放輕了動作。