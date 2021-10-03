岸田人事布局考量派閥　要職未反映安倍期待

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另一方面，也可以看出岸田雖然顧慮安倍，卻沒有到對他言聽計從的程度。由於安倍對此透露不滿情緒，也讓岸田組成的黨中央能否團結一致前景未明。
岸田昨天受訪時說，「希望（甘利明）發揮力量統領全黨」。
●甘利明等麻生派成員居要職
甘利明屬黨內派閥麻生派，而同派閥的鈴木俊一、田中和德及山際大志郎等人，很早就被內定接任財務大臣、幹事長代理及入閣。
其中，田中、山際跟甘利明的選區都在神奈川縣；接任幹事長代理執行的梶山弘志，跟甘利明也很親近，可以看出岸田這些人事安排，都跟甘利明的想法有關。
甘利明在這次選戰擔任岸田陣營幹部，為他的勝選做出貢獻；岸田對甘利明經歷黨政要職而培養出的談判力與協調力，也給予高度評價。
甘利明9月29日及30日都跟岸田進行商議。相關人士透露，考量到副首相兼財務大臣的麻生太郎言行經常招致輿論反彈，兩人商量後，決定讓麻生轉任自民黨副總裁，減少未來對政府造成的損害。
岸田對甘利明的信任，還可以從過去通常由總裁親自聯繫內定出任新職的議員，但這次由甘利明致電通知看出。
●顧及安倍 起用多名細田派成員
岸田任命同樣參與這次總裁選戰的前總務大臣高市早苗擔任自民黨政調會長，表面上展現出對安倍的顧慮；並在內閣要職官房長官，內定起用安倍出身派閥細田派成員松野博一；自民黨總務會長福田達夫及內定國會對策委員長的高木毅，也都是細田派成員。
不過，安倍期待的是高市能接任自民黨幹事長，及自己的親信、文部科學大臣萩生田光一擔任內閣官房長官；不過，細田派對於只當選過5次眾議員的萩生田擔任官房長官表示反彈，連岸田派也認為，「（這麼做的話）安倍色彩太過強烈」，以致岸田最後並未回應安倍期待。
另外，細田派內部都知道，松野及高木其實跟安倍保有一定距離；安倍跟福田達夫的父親、前首相福田康夫，過去在前首相小泉純一郎內閣擔任正副官房長官時期，也處於對立關係。
多名關係人士說，安倍對岸田連串人事安排頗感不滿；萩生田昨天在記者會被問到對人事安排的想法時僅說，「令人期待」。
安倍雖然期待確立「造王」立場，來維持對自民黨內影響力，但他涉及的森友學園及賞櫻會等疑雲，可能將成為障礙。
岸田面對跟安倍、麻生及甘利明被稱為3A（姓氏開頭英文都是A）的3人關係，岸田可能希望跟安倍與麻生保持良好互動同時，甘利明可以扮演緩衝角色。
另一方面，這種考量3A進行的人事布局，自民黨內也有不少聲音認為「缺少耳目一新的感覺」。
自民黨相關人士表示，岸田談到獲勝後的人事布局商討時說，「顧及各種意見就無法決定自己的人事，這部分（人事）不是全員野球（意指場上場下所有人團結一致）」。
隨著首相菅義偉表明即將卸任，自民黨內對眾議院大選的危機感稍微降低，但中堅議員表示，「這（人事布局）又會讓情勢變得嚴峻」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1101002