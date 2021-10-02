民進黨攻馬祖議員席次　李問尚未思考選連江縣長

民進黨連江縣黨部主委李問自2019年赴馬祖深耕，並協助民進黨成立連江縣黨部之後，持續受到各界關注。針對明年即將到來的地方選舉，李問表示，鼓勵在地政治素人或有想法的年輕人可以在馬祖參選，為基層帶來不同的聲音；至於自己是否當起母雞參選縣長，他坦言，現在沒有思考也沒有決定，除了疫情以外，就是關注多個海洋環境議題，也希望民進黨在連江縣的基層民意代表選舉席次上有所斬獲。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-02 17:28:45
針對民進黨2022年選舉在連江縣的規劃，李問表示，因為連江縣黨部去年才設立，過去沒有地方黨部的情況下，是沒辦法正式提名縣議員或是基層民代來參與基層選舉的。成立黨部之後，自己鼓勵在地政治素人，或有想法的年輕人可以來參選，這些基層民意代表的選舉，可以為馬祖帶來不同想法跟聲音。
至於自己是否當起母雞，投入2022連江縣長選戰，或是再戰2024連江縣立委？李問說，現在對於自己的選舉，還沒有思考，也還沒有做決定，畢竟今年存有疫情，主要還是關注疫情情勢，另外也關注幾個海洋環境議題，像是如果中國船隻一直過來，也需要一些應變。
李問說，在基層民代方面，他非常鼓勵馬祖年輕朋友能夠參選。連江縣有9個議員席次，現在有8位是國民黨籍、1位無黨籍，以總統蔡英文於2020選戰中在當地大約獲得20%的得票數來講，希望明年民進黨在連江縣的席次上有所斬獲，不過也不會特別說希望幾席，因為過去是0。
至於是否提名縣長人選，李問表示，這部分也還沒有真的討論，也還沒有真的做決定，因為疫情，也必須考慮民眾觀感。
李問也提到，他擔任連江縣黨部主委，好比連鎖店的分店長。一家分店要成功，要調和當地民眾的口味，也要推廣自己的品牌，但這不會是店長一個人的成功，整個分店需要好的商品上架，也要有好的團隊，台北的黨中央也很鼓勵開疆闢土、積極去做。