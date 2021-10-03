薛仕凌「不帥不有名」試鏡屢被刷掉 熬成2金視帝哭了
薛仕凌9個月內軋《生生世世》、《做工的人》2部戲，穿梭50年代同志、草根怪手司機2角游刃有餘，昨（2）日在第56屆金鐘獎頒獎典禮抱走最佳男主角、迷你劇集電視電影最佳男配角2獎，《做工的人》製作人林昱伶在慶功宴上憶及，薛仕凌從歌手轉戰演員過程艱辛，好幾次試鏡已經進到二選一的階段，可是因為帥度不夠、知名度不高而被刷掉。
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-03 16:21:53
林昱伶表示薛仕凌好幾次試鏡男主角，到最後一關都輸，就她所知至少有2部，「他每次都很接近男主角，導演也很喜歡他，但就可能因為仕凌不是傳統中的帥哥，知名度不高，所以被刷掉。」在競爭《做工的人》時也是，所以最後確定可以演出癡情男子漢「阿全」，擺脫「倒數第二號」魔咒，薛仕凌忍不住激動落淚。
會否因此難過？薛仕凌坦言：「如果我得知進到最後一關，沒繼續當然還是會難過，但我也知道劇組又不同的考量，有為難的地方，我也不希望因為我造成麻煩，所以如果可以找更適合的人選也好。」這次在金鐘獎大有斬獲，薛仕凌笑說：「想嗆我媽一下，因為她看到我的競爭對手有安順哥時，就跟我說我無望了。」至於片酬漲不漲？薛仕凌推給經紀人，「問黑衣服的那個人」，林昱伶也爆料薛仕凌現在戲約滿滿，檔期排到明年3月。
拿下迷你視帝的李銘順人在新加坡，跨海視訊參與慶功宴，他見到薛仕凌大虧：「我花了幾十年（拿獎），你竟然1年就辦完了。」拿到男主角獎，李銘順想把這個獎一半獻給柯叔元，「因為我們是分不開的，沒有他就沒有阿祈精彩的人生。」電影版《做工的人》會把時序拉回李銘順年輕時代，李銘順預計年底來台灣工作，「明年可能整年都在台灣，接完電視劇馬上就拍電影。」