老K心寒「沒人問我想法」！雞排妹不忍了 參戰戳破盲點
脫口秀演員龍龍日前控訴遭「炎上BURN」班底老K言語霸凌，事後薩泰爾公司老闆博恩也拍片解釋來龍去脈，宣布「老K即日起無限期留職停薪」。而老K今（2）日晚間也首度回應「向薩泰爾娛樂、執行長Hauer、博恩、賀瓏、以及所有因此感到不適的女性男性致上最深的歉意」，但他在臉書中卻不滿寫道「沒有一家媒體一個記者來試著問過我的想法，任由對方在各平台肆意的說些資訊不對等的事！」而這段話便引來「雞排妹」鄭家純參戰。
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 21:48:26｜2021-10-02 21:57:24
老K今（2）日晚間針對遭控霸凌事件做出回應，其發布一則長達20分鐘的影片，針對脫稿演出、直播爭議等問題給出解釋。然而，老K在影片最後也暗酸龍龍，「非常恨這個人，這個人對我來說，是一個喜劇圈一直無法好好發展的一顆毒瘤。去新的經紀公司加上媒體力量，真的不能再沒有人站出來。所以我願意對所有人抱歉，包括我的公司、好朋友，包括所有感到不舒服的人」，也嚴正強調「絕對不會跟這個人道歉，因為我就是對這個人勢不兩立。」
不僅如此，老K也在臉書寫道，「事發至今，沒有一家媒體一個記者來試著問過我的想法，任由對方在各平台肆意的說些資訊不對等的事，到底誰才是那個運用聲量表演這一切的人？」
但這句話卻引來藝人「雞排妹」鄭家純參戰，其於老K臉書底下留言，引述了媒體相關報導，表示媒體採訪完龍龍後曾致電薩泰爾公司，卻得到「窗口會決定要不要回覆」的回應，讓鄭家純質疑「記者出刊前是要訪問你的，如果你真的沒接收到而不知道，請去問你的公司為什麼。」（編輯：陳雅雲）