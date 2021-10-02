龍龍老K爭議炎上！網問「最倒霉的人」是誰？全場一面倒
脫口秀演員龍龍30日出面淚訴，表示受到「炎上BURN」班底老K言語霸凌，指控對方不斷嘲諷她跟前男友賀瓏的關係；而老K則在今（２）晚用影片回應反擊，暗諷龍龍是「喜劇圈毒瘤」，雙方態度都很強硬，爭議持續延燒。就有網友詢問大家，「有人關心賀瓏嗎？」認為賀瓏才是真正倒霉的人，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 22:43:59
龍龍淚訴遭到老K言語霸凌，但老K不願道歉還強硬反擊，更認為「對方在各平台肆意的說些資訊不對等的事，到底誰才是那個運用聲量表演這一切的人？」而回顧整起風波，除了龍龍和老K兩位當事人之外，包括薩泰爾公司老闆博恩、喬瑟夫、賀瓏和網紅呱吉等人都受到波及，甚至與龍龍同經紀公司的雞排妹也常被網友提到，戰場可謂相當混亂。
而有網友在PTT發文表示，龍龍因為老K一直開他跟賀瓏交往的玩笑「爆氣開副本」，原PO認為「龍龍當然有權利生氣，老K造成當事人困擾也的確做錯事，但好像沒人關心賀瓏？」原PO指出整件事被搞得好像「前男友是賀瓏是一件丟臉的事，賀瓏也很難堪吧？」
文章發佈後獲得不少認同，網友紛紛留言回覆說，「我也覺得他好可憐」、「超可憐」、「一整個看下來，賀瓏也被80阿，而且還是雙份」、「我也感覺賀瓏根本變相被霸凌」、「這波最倒霉的就是賀瓏」、「搞得好像跟他交往過是多麼罪大惡極的事」、「他真的最衰啊」、「覺得最無辜就賀瓏」、「本次事件最慘無誤」。（編輯：倪浩軒）