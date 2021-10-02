為什麼台人想去日本工作？他嘆「生活壓力大」 網揭關鍵
日本一直是許多台灣民眾的出國觀光旅遊首選，但假如真的要在日本工作生活的話，由於民情文化不同，比較壓抑且步調更快的日本大都市，也不是人人都能夠適應。就有網友好奇詢問，「去日本工作的人在想什麼？」認為在日本生活要承受龐大社會壓力，而多賺的那些薪水並不值得。問題曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 23:18:54
原PO在PTT發文，直呼「去日本工作的人在想什麼？」認為台灣這幾年經濟成長突飛猛進，平均薪資跟日本越來越近，且「台灣物價便宜很多，稅也低，社會風氣也自由，根本亞洲天堂」。原PO不解詢問，「為什麼還有五、六萬個台灣人要去日本工作？承受日本那麼大的社會壓力只為了賺比台灣多一點的薪水，值得嗎？」
認為值得的網友紛紛留言回覆說，「日本不錯吧」、「下班回家可以賞櫻賞楓賞銀杏，可以看雪」、「台灣物價便宜？是用哪裡的薪水看」、「日本文化水平高啊」、「當你看到他們怎麼紓壓就羨慕死了」、「2021年惹還有人以為台灣物價比日本便宜很多」、「在日本加薪穩定照年資走，在台灣加薪難如登天」、「在日本娛樂多啊，過得很爽」、「逛過日本超市應該都認為食材比較便宜吧」。
不過也有網友認為，「去哪國都一樣，還不是一樣上班族」、「想去日本工作就要明白階級制本來就很深刻，自己人就很辛苦了，更何況東南亞國家來打工的外勞」、「通常是在日本工作被歧視後會討厭日本，但又捨不得在日本工作的光環，回來了也沒更好的缺，回不來所以心態崩潰」。（編輯：倪浩軒）