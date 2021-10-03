名家論壇》膝關節／人性大逃殺，年度轟動話題劇作

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來參賽的人都是走入經濟死巷的末日賭徒，但每個人有各自不同的原因。這部分則是對地獄朝鮮的另一道控訴，李政宰飾演的主角成奇勳是一位昔日在工會抗爭者，最後失去了工作，只能做廉價勞力職務。最後靠賭馬維生，也因此搞砸了家庭關係，妻子帶著女兒離婚，母親則又因為糖尿病急需用錢。只好志願參加，有意思的是，一開始參與的過程。
※以下劇情涉及討論，請斟酌閱讀※
孔劉飾演謎樣的招募參賽者主管，只要能贏他，就能拿走錢，輸給他的話，就算沒有錢，也能用被對方打一巴掌抵銷。就這樣，比賽看起來只是運氣，但結果可能賭上尊嚴。因為沒有人喜歡被賞一巴掌，但只要犧牲尊嚴，就能核銷金錢損失，看起來對弱勢那方並沒有損失。
直到加入遊戲之後，發現這是一場你死我活才能拿到錢的遊戲。道德觀上，對很多人都是衝擊。這影集的創意在於第二集《地獄》，不少參賽者無法接受要對方死才能拿到自己比例的錢，寧可退出。沒想到回到日常之後，現實生活的折磨，沒有錢沒有尊嚴才是真正的阿鼻地獄。於是超過9成的退賽者，重新回到遊戲。
接下來的每一個關卡，拿韓國小朋友們的兒時遊戲，當成你死我活的橋段，從
「一二三木頭人」：只要顧好自己就好。「椪糖」：則是一場運氣之戰，雖然有人還是可以作弊開後門。前兩關都是跟自己的比賽，第三關「拔河」則是要團隊戰力，而且會親眼看到對手被你活生生害死，這一關會讓參賽者強化罪惡感。第四關「打彈珠」則又是意外轉折，前面跟你生死與共的夥伴，這一關則要兩人分出高下，這關堪稱是人性大考驗。
第五關跳玻璃橋，看似運氣決定命運，但其實能活下來也就是要看前面的人斷送性命，才能避開墜橋陷阱(也是這段有人覺得似乎抄襲《賭博默示錄》，但我個人覺得完全不是那樣。純粹就是要強化，上流社會喜歡看到別人從高處摔死的快感。這段對比其實是很強烈的，有錢人把你生死當賭注，在高處享受看參賽者摔落的快感。
最後一關魷魚遊戲，也就是本劇劇名。最後對決也是觀眾能理解的組合，你能否跟童年玩伴一決生死？在金錢誘惑下，你殺死了童年，也等於扼殺了一部分的人格。當童年不再只是純真的快樂遊戲，而是染血的變調奪金，你覺得會對一個人的人格產生多大質變？
故事設定幾個主要人物，也都是必然對韓國社會的凝視。高學歷的銀行經理人、黑社會份子、脫北者朝鮮族(這幾乎是韓國影視的必要設定，能談論最多社會議題的角度)、非法打工的外移勞動者，以及家暴受害者、為了小孩不計尊嚴的韓美女(可以想像就是為了生活拋棄尊嚴的八大從業人員)，以及參賽最資深的老年人。
故事最後轉折耐人尋味，即便稍稍不太合理，但也能懂逆轉創意，權貴者的遊戲，都是底層百姓們的鮮血生命，政經勢力都是這樣操控著大眾。最讓我咀嚼再三的是協助權貴者操控魷魚遊戲的隊長，他的身分從參賽者變成比賽遊戲主控節奏者，他是甘於同流合汙，還是自認領天命想從中改革變化？這些細節值得第二季再來細論。
●作者：膝關節／影評人
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