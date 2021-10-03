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名家論壇》膝關節／人性大逃殺，年度轟動話題劇作

▲《魷魚遊戲》讓參加者在各關卡中堵上生命，更道盡人性的黑暗面。（圖／Netflix提供）
▲《魷魚遊戲》讓參加者在各關卡中堵上生命，更道盡人性的黑暗面。（圖／Netflix提供）

文/膝關節

2021-10-03 09:00:00｜2021-10-03 09:10:34

《魷魚遊戲》(Squid Game）強調走入谷底的人性本能中，看看貪婪生存與道德良知兩邊的拔河能將一個人逼到甚麼樣的扭曲選擇？這類作品過去有不少珠玉在前的作品，如《大逃殺》、《飢餓遊戲》、《賭博默示錄》等，近期還有口碑也相對好評的《今際之國的闖關者》。為何在整體收視上，韓國這部作品可以席捲全球收視？甚至攻下北美、中東、南美、歐洲等地？並非只有在特地亞洲國家發酵而已？

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《魷魚遊戲》與過往相仿的殺戮公式最大的不同就是：給予參加者主導權，並非強迫對方，還給予志願參與比賽者中斷比賽的權利，這是過往相仿題材中並沒有出現的設定，甚至並非只有參賽者角度，還有經營者角度，以及操作整個比賽的上層權貴視野。

來參賽的人都是走入經濟死巷的末日賭徒，但每個人有各自不同的原因。這部分則是對地獄朝鮮的另一道控訴，李政宰飾演的主角成奇勳是一位昔日在工會抗爭者，最後失去了工作，只能做廉價勞力職務。最後靠賭馬維生，也因此搞砸了家庭關係，妻子帶著女兒離婚，母親則又因為糖尿病急需用錢。只好志願參加，有意思的是，一開始參與的過程。

▲（圖／Netflix提供）
▲《魷魚遊戲》與過往相仿的殺戮公式最大的不同就是：給予參加者主導權，並非強迫對方，還給予志願參與比賽者中斷比賽的權利。（圖／Netflix提供）
※以下劇情涉及討論，請斟酌閱讀※

孔劉飾演謎樣的招募參賽者主管，只要能贏他，就能拿走錢，輸給他的話，就算沒有錢，也能用被對方打一巴掌抵銷。就這樣，比賽看起來只是運氣，但結果可能賭上尊嚴。因為沒有人喜歡被賞一巴掌，但只要犧牲尊嚴，就能核銷金錢損失，看起來對弱勢那方並沒有損失。

▲（圖／Netflix提供）
▲孔劉擔任遊戲招募主管，讓參加者與他比賽。圖為李政宰飾演男主角成奇勳正與孔劉比賽的橋段。（圖／Netflix提供）
直到加入遊戲之後，發現這是一場你死我活才能拿到錢的遊戲。道德觀上，對很多人都是衝擊。這影集的創意在於第二集《地獄》，不少參賽者無法接受要對方死才能拿到自己比例的錢，寧可退出。沒想到回到日常之後，現實生活的折磨，沒有錢沒有尊嚴才是真正的阿鼻地獄。於是超過9成的退賽者，重新回到遊戲。

接下來的每一個關卡，拿韓國小朋友們的兒時遊戲，當成你死我活的橋段，從

「一二三木頭人」：只要顧好自己就好。「椪糖」：則是一場運氣之戰，雖然有人還是可以作弊開後門。前兩關都是跟自己的比賽，第三關「拔河」則是要團隊戰力，而且會親眼看到對手被你活生生害死，這一關會讓參賽者強化罪惡感。第四關「打彈珠」則又是意外轉折，前面跟你生死與共的夥伴，這一關則要兩人分出高下，這關堪稱是人性大考驗。

▲（圖／Netflix提供）
▲《魷魚遊戲》中的每一個關卡，將韓國小朋友們的兒時遊戲，當成你死我活的橋段。（圖／Netflix提供）
第五關跳玻璃橋，看似運氣決定命運，但其實能活下來也就是要看前面的人斷送性命，才能避開墜橋陷阱(也是這段有人覺得似乎抄襲《賭博默示錄》，但我個人覺得完全不是那樣。純粹就是要強化，上流社會喜歡看到別人從高處摔死的快感。這段對比其實是很強烈的，有錢人把你生死當賭注，在高處享受看參賽者摔落的快感。

最後一關魷魚遊戲，也就是本劇劇名。最後對決也是觀眾能理解的組合，你能否跟童年玩伴一決生死？在金錢誘惑下，你殺死了童年，也等於扼殺了一部分的人格。當童年不再只是純真的快樂遊戲，而是染血的變調奪金，你覺得會對一個人的人格產生多大質變？

▲（圖／Netflix提供）
▲《魷魚遊戲》讓童年不再只是純真的快樂遊戲，而是染血的變調奪金。（圖／Netflix提供）
故事設定幾個主要人物，也都是必然對韓國社會的凝視。高學歷的銀行經理人、黑社會份子、脫北者朝鮮族(這幾乎是韓國影視的必要設定，能談論最多社會議題的角度)、非法打工的外移勞動者，以及家暴受害者、為了小孩不計尊嚴的韓美女(可以想像就是為了生活拋棄尊嚴的八大從業人員)，以及參賽最資深的老年人。

故事最後轉折耐人尋味，即便稍稍不太合理，但也能懂逆轉創意，權貴者的遊戲，都是底層百姓們的鮮血生命，政經勢力都是這樣操控著大眾。最讓我咀嚼再三的是協助權貴者操控魷魚遊戲的隊長，他的身分從參賽者變成比賽遊戲主控節奏者，他是甘於同流合汙，還是自認領天命想從中改革變化？這些細節值得第二季再來細論。


●作者：膝關節／影評人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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