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直播／ 戶外強制戴口罩規定鬆綁？陳時中下午2時親自說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（3）日召開記者會，說明國內疫況及防疫作為。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（3）日召開記者會，說明國內疫況及防疫作為。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-10-03 14:00:00

國內疫情趨穩，本土連日「加0」，未來戶外爬山、跑步、健行是否還要強制戴口罩？中央流行疫情指揮中心今（3）日下午2時將舉行記者會，由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜，而口罩防疫規定是否鬆綁？讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握第一手消息。

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根據指揮中心昨日公布的統計，截至目前國內累計342萬6479例新冠肺炎相關通報（含340萬8719例排除），其中1萬6244例確診，分別為1609例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計843例COVID-19死亡病例，其中831例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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