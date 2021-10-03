名導演邀拍片！陳時中推薦羅一鈞 全因顏值高、有可看性
拍攝《斯卡羅》的導演曹瑞原在第56屆金鐘獎頒獎典禮喊話，下次想找衛福部長陳時中他們來拍片。對此，衛福部長、也是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日在記者會上回應「非常謝謝」，但早上跟同事討論都覺得請醫療應變組副組長羅一鈞比較好，「因為顏值高，可看性會比較高」。
記者顏真真/台北報導
2021-10-03 14:58:11｜2021-10-03 15:34:28
第56屆金鐘獎昨日舉行，近期拍出《斯卡羅》的名導曹瑞原是本屆評審委員會，也擔任金鐘典禮壓軸頒獎人，在典禮上除提到台灣影視產業的困境，更向政府喊話希望能重視，還說大家可坐在這裡都是因背後有一個很強的團隊，這兩年他想感謝陳時中部長的衛福部，下次真的很想找他們來拍片，語畢後也引起全場來賓熱情掌聲。
今日在指揮中心記者會上，陳時中也被問到被邀拍片的問題，對於導演的善意，陳時中說「非常謝謝」，早上也有跟同事在談，大家都覺得請羅一鈞比較好。至於為什麼覺得羅一鈞代表拍片會比較好？陳時中表示，「顏值高，可看性也會比較高」，不用問也知道。
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