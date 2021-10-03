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名導演邀拍片！陳時中推薦羅一鈞　全因顏值高、有可看性

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫況及防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫況及防疫作為。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-10-03 14:58:11｜2021-10-03 15:34:28

​​​拍攝《斯卡羅》的導演曹瑞原在第56屆金鐘獎頒獎典禮喊話，下次想找衛福部長陳時中他們來拍片。對此，衛福部長、也是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日在記者會上回應「非常謝謝」，但早上跟同事討論都覺得請醫療應變組副組長羅一鈞比較好，「因為顏值高，可看性會比較高」。

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第56屆金鐘獎昨日舉行，近期拍出《斯卡羅》的名導曹瑞原是本屆評審委員會，也擔任金鐘典禮壓軸頒獎人，在典禮上除提到台灣影視產業的困境，更向政府喊話希望能重視，還說大家可坐在這裡都是因背後有一個很強的團隊，這兩年他想感謝陳時中部長的衛福部，下次真的很想找他們來拍片，語畢後也引起全場來賓熱情掌聲。

今日在指揮中心記者會上，陳時中也被問到被邀拍片的問題，對於導演的善意，陳時中說「非常謝謝」，早上也有跟同事在談，大家都覺得請羅一鈞比較好。至於為什麼覺得羅一鈞代表拍片會比較好？陳時中表示，「顏值高，可看性也會比較高」，不用問也知道。

▲本土病例連4天+0。（圖/NOWnews製表）
▲本土病例連4天+0。（圖/NOWnews製表）
▲10月3日本土病例分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲10月3日本土病例分佈圖。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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