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採購默沙東新冠口服藥？陳時中：我們有這樣的準備

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明新冠肺炎口服藥採購計畫。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明新冠肺炎口服藥採購計畫。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-10-03 15:51:48

美國默沙東藥廠（Merck & Co）公布新開發的新冠肺炎治療藥物molnupiravir在三期臨床試驗顯示，能降低50%的住院和死亡率，將申請美國緊急使用授權(EUA)，最快年底上市，更傳出香港已計畫採購可供500名病患使用的療程，外界也關注台灣是否也有採購計畫？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日表示「我們有這樣的準備」，不過，現在也在談判中。

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其實，陳時中昨日就提到防疫政策必須考量強度、防疫疲乏及對經濟的影響，目前國內已有單株抗體藥物，指揮中心也積極準備口服藥，希望讓大家安心、讓經濟復甦。發言人莊人祥也說準備中的口服藥，即台灣參與臨床試驗的molnupiravir。

今日陳時中再被問到台灣是否有購買口服藥計畫？他則強調「相關程序都在進行中，我們有這樣的準備，不過，我們現在也在談判中」。

▲本土病例連4天+0。（圖/NOWnews製表）
▲本土病例連4天+0。（圖/NOWnews製表）
▲10月3日本土病例分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲10月3日本土病例分佈圖。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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