採購默沙東新冠口服藥？陳時中：我們有這樣的準備

美國默沙東藥廠（Merck & Co）公布新開發的新冠肺炎治療藥物molnupiravir在三期臨床試驗顯示，能降低50%的住院和死亡率，將申請美國緊急使用授權(EUA)，最快年底上市，更傳出香港已計畫採購可供500名病患使用的療程，外界也關注台灣是否也有採購計畫？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日表示「我們有這樣的準備」，不過，現在也在談判中。
記者顏真真/台北報導
2021-10-03 15:51:48
其實，陳時中昨日就提到防疫政策必須考量強度、防疫疲乏及對經濟的影響，目前國內已有單株抗體藥物，指揮中心也積極準備口服藥，希望讓大家安心、讓經濟復甦。發言人莊人祥也說準備中的口服藥，即台灣參與臨床試驗的molnupiravir。
今日陳時中再被問到台灣是否有購買口服藥計畫？他則強調「相關程序都在進行中，我們有這樣的準備，不過，我們現在也在談判中」。
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