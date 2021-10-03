腳踏車大盜偷車偷零件　監視器建功

高雄小港分局漢民派出所日前接獲民眾報案，捷運小港轉運站旁立體停放站內自行車遭竊，小港分局除立即加強巡守此治安要點外，並責由轄區漢民派出所組成專案小組積極調閱監視器，於9月30日下午2點許逮捕王姓嫌疑人；另協請主管機關交通局對該停車場內之廢棄自行車做妥善管理與處理，避免形成「破窗理論」，成為治安死角。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-03 11:18:16｜2021-10-03 11:28:05
警方獲報自行車遭竊後，員警立即向交通局調取監視器畫面，另調閱沿路監視器逾百支，經逐一比對可疑人士，並查訪附近民眾後鎖定轄內王姓列管竊盜嫌疑人涉有重嫌，遂向高雄地方法院申請搜索票，於9月30日下午2點許至49歲王姓嫌疑人住處執行搜索，現場查獲被竊自行車、作案工具、及其他自行車零件等贓物，全案依竊盜罪移送偵辦。
小港分局長陳志榮表示，竊嫌所竊得之自行車輛，多為民眾停放小港轉運站旁自行車立體停放站內，且未經上鎖之自行車輛，因此提醒市民朋友務必將自行車上鎖，並栓於固定物，以增加竊賊行竊之難度，民眾一旦發生自行車遭竊，請立即向警察機關報案，並提供足資辨識資料（照片、特徵、顏色、廠牌），俾利偵辦查緝尋回失車。