中職／富邦證券G!POP流行音樂節　10日邀請ØZI賽後獻唱

隨著音樂前奏響起，悍將年度最盛大的音樂主題日也將於10/9(六)-10(日)登場，連續四年攜手富邦證券共同舉辦的「G!POP流行音樂節」，今年邀請家人們一起跨越語言的界線跟著音樂去旅行，而在音樂圈中已造成像核子彈爆發前一波震盪的「核彈級歌手」ØZI將於10/10(日)賽後用R&B的溫柔嗓音陪大家B.O. Tonight！





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