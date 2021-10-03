刑警酒駕自撞昏迷　搶救9天不治身亡

高雄林園分局一名陳姓偵查佐在上個月24日凌晨2點執行完深夜勤務後，在4時52分左右，勤餘時駕駛自小客車在屏東縣東港鎮東港大橋北往南逆向行駛下橋後自撞安全島，送往東港安泰醫院急救，因顱內出血醫院搶救9天，昏迷指數只有3，仍不幸於昨（2）日晚上8點25分許宣告不治。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-03 12:49:34
林園分局指出，陳姓偵查佐現年26歲，甫於107年自警專畢業，才剛結婚不久，今年6月才調至林園分局偵查隊服務，亦非酒駕列管對象，陳姓偵查佐當天凌晨2點退勤後，即在分局駐地的休息區與另名陳姓小隊長共同飲酒，經抽血檢查，陳姓偵查佐血液酒精濃度委託醫院抽血檢測，酒測值216mg/dl（換算呼氣值1.08 mg/L）。
市警局對此已發布懲處，共同在駐地飲酒的陳姓小隊長記一大過外，並改調行政警察，從嚴列管；另關於相關主管考監不周責任，直屬小隊長記過二次、偵查隊長記過二次並調刑大內勤、偵查隊副隊長記過一次、副分局長及督察組長各申誡二次、查勤區申誡一次，至於分局長才到職未滿4個月仍自請處分。
林園警方指出，陳姓偵查佐因顱內出血醫院搶救9天，仍於10月2日晚上8點25分許宣告不治，分局同仁聽到噩耗也不禁傷心深感不捨，分局說，將協助家屬處理相驗等後事事宜，並強化員警各項防制酒駕相關要求，務必做好警察零酒駕工作。