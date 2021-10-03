台灣加入CPTPP　越南台商總會爭取越方支持

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越總越南商業論壇委員會主任委員陳家程向中央社表示，自台灣22日宣布申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定，越總立刻著手徵詢越南台商的意見，並由VBF彙整擬稿，預計明天正式遞交建言書給越南工商部。
陳家程說，越南是CPTPP成員國之一，爭取越南支持對台灣非常重要，台商在越南布局、深耕多年，從先前的紡織、製鞋、家具、自行車、農業再到近年的電子業，越台透過分工達到互利互補，若有CPTPP作為橋梁有利深化合作。
他說，台灣目前在經貿上的雙邊或多邊協議比較少，以越南市場來說，即使台灣的產品不差，但在關稅壁壘下與日、韓等國競爭會比較吃虧，若台灣可以加入CPTPP，更容易拓展越南市場，也是進入全球貿易的跳板。
對越南台商來說，陳家程觀察，越南台商和台灣在供應鏈與技術上的連結很深，若台灣能加入CPTPP，越南台商將比較容易獲取台灣的資源，會進一步提高越南台商與台灣供應鏈的比例。
陳家程指出，至於從越南的角度來看，越南一直希望能完整產業聚落，不要一直從事基礎技術的簡單加工，在CPTPP助推下，台灣的高技術產品更容易帶進越南，相關產業鏈的交流對越南產業升級也將發揮作用。
他說，而站在台灣消費者的立場，越南台商在越南經營多年，有些在越南很有競爭力的產品也可以回銷台灣，讓台灣民眾享受到越南台商在外耕耘的成果，購買到經濟又實惠的產品。
中華民國政府9月22日遞出加入CPTPP的申請，越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）23日在例行記者會上回答提問時表示，CPTPP是開放的貿易協定，越南將針對加入CPTPP的各種規定與其他成員國保持密切溝通。（編輯：郭中翰）1101003