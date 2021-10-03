COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台灣加入CPTPP　越南台商總會爭取越方支持

▲越南台灣商會聯合總會預計4日向越南政府遞交建言書，盼爭取越方支持台灣加入CPTPP。圖為越總總會長高國華（中）9月30日在海防市與海防台商會幹部參加越總線上會員代表大會。（越南台灣商會聯合總會提供）中央社記者陳家倫河內傳真 110年10月3日
▲越南台灣商會聯合總會預計4日向越南政府遞交建言書，盼爭取越方支持台灣加入CPTPP。圖為越總總會長高國華（中）9月30日在海防市與海防台商會幹部參加越總線上會員代表大會。（越南台灣商會聯合總會提供）中央社記者陳家倫河內傳真 110年10月3日

中央社

2021-10-03 15:39:20

（中央社記者陳家倫河內3日專電）越南台灣商會聯合總會（越總）明天將向越南政府遞交建言書，爭取越方支持台灣加入CPTPP。越總表示，CPTPP有助提高越南台商對台灣供應鏈的比例，並帶動越南的產業技術升級。

我是廣告 請繼續往下閱讀
越總9月30日舉行第2次會員代表大會，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，會議改以線上方式召開，共約200人與會。越總越南商業論壇（VBF）委員會在會上報告，說明爭取越方支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）一事。

越總越南商業論壇委員會主任委員陳家程向中央社表示，自台灣22日宣布申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定，越總立刻著手徵詢越南台商的意見，並由VBF彙整擬稿，預計明天正式遞交建言書給越南工商部。

陳家程說，越南是CPTPP成員國之一，爭取越南支持對台灣非常重要，台商在越南布局、深耕多年，從先前的紡織、製鞋、家具、自行車、農業再到近年的電子業，越台透過分工達到互利互補，若有CPTPP作為橋梁有利深化合作。

他說，台灣目前在經貿上的雙邊或多邊協議比較少，以越南市場來說，即使台灣的產品不差，但在關稅壁壘下與日、韓等國競爭會比較吃虧，若台灣可以加入CPTPP，更容易拓展越南市場，也是進入全球貿易的跳板。

對越南台商來說，陳家程觀察，越南台商和台灣在供應鏈與技術上的連結很深，若台灣能加入CPTPP，越南台商將比較容易獲取台灣的資源，會進一步提高越南台商與台灣供應鏈的比例。

陳家程指出，至於從越南的角度來看，越南一直希望能完整產業聚落，不要一直從事基礎技術的簡單加工，在CPTPP助推下，台灣的高技術產品更容易帶進越南，相關產業鏈的交流對越南產業升級也將發揮作用。

他說，而站在台灣消費者的立場，越南台商在越南經營多年，有些在越南很有競爭力的產品也可以回銷台灣，讓台灣民眾享受到越南台商在外耕耘的成果，購買到經濟又實惠的產品。

中華民國政府9月22日遞出加入CPTPP的申請，越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）23日在例行記者會上回答提問時表示，CPTPP是開放的貿易協定，越南將針對加入CPTPP的各種規定與其他成員國保持密切溝通。（編輯：郭中翰）1101003

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀