立陶宛為何對抗中國？沈榮欽點6關鍵：失去自由才知可貴

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不過，沈榮欽說，這數字還是要比立陶宛與台灣的進出口數字高出甚多，在多數立陶宛的進出口表上，根本見不到台灣，因此立陶宛支持台灣得罪中國，純從經濟上看仍是一件不划算的事，就算可以無懼於中國的制裁，也沒有誘因要力挺台灣。
沈榮欽說，第二點是「價值外交」，立陶宛實際行動捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，立陶宛不說大話，實踐自己所標榜的價值外交，不僅對台灣如是，對香港、新疆、加拿大人人質、對白俄羅斯反對派都實踐價值外交。
沈榮欽認為，立陶宛受過納粹與共產蘇聯的統治，深知共產黨之險惡，是真正熱愛自由的國家，也是真正實踐最徹底的國家。
沈榮欽表示，第三點是「共產黨的惡夢」，過去立陶宛是第一個宣布蘇聯獨立的國家，中國深知這個人口不足300萬小國內含無與倫比的威力，他是蘇聯瓦解的第一個骨牌，中共因此擔心他成為瓦解「一個中國政策」內涵的第一個骨牌。
沈榮欽說，曾經失去過自由的人，才知道自由的可貴，受過蘇聯共產黨的統治，立陶宛人在民主自由上有極高的共識，像是91%支持入歐公投，他們對於緊鄰獨裁大國旁的小國處境，有深刻的體會；過去在立陶宛宣布獨立後，莫斯科政府對立陶宛實施石油及天然氣禁運，立陶宛人在沒暖氣供應下撐過嚴寒冬季，但是並未因此屈服。 至今不少立陶宛青年人自組志願防衛軍，男女皆受軍訓， 隨時準備與駐紮的北約軍隊聯合保衛國家。
第四點是「關鍵時刻」，沈榮欽說，中共在香港對於反送中運動的暴行，立陶宛公民發動了支持香港民主運動的集會，中國大使館在習近平戰狼外交的鼓舞下，召集中國人到場與之對抗，結果導致首都維爾紐斯大教堂廣場發生混戰，這件事情震驚了立陶宛政壇，他們發現中國共產黨已經直接干預立陶宛國民的活動；耳橫立陶宛總理Ingrida Šimonytė剛組成聯合內閣不久，就宣布支持「為自由而戰」的台灣，立陶宛政府開始思考真正以行動支持台灣。
沈榮欽認為，立陶宛並不希望與中國鬧翻，仍然希望經貿往來，只是希望像個正常國家一樣平等來往，不過第五點「中國的棒子」，讓立陶宛知道中國的報復已經展開。
沈榮欽說，中國召回了駐立陶宛大使，也要求立陶宛這麼做，立陶宛無奈之下，也召回了駐中國大使，同時展開了對立陶宛的「精準打擊」，上週起中國製造的玻璃、電子零件和立陶宛廠商所需的其他物品的供應中斷。
在此，沈榮欽也呼籲政府，是否可以調查一下中國停止供應立陶宛的玻璃、電子零件等產品台灣是否有生產？難道這不正是「熱愛自由的人們應互相關照」的時刻嗎？
最後一點是「謾罵」，沈榮欽說，自從立陶宛挺台之後，《環球時報》就開始痛批立陶宛受到美國操弄指使，就像賴憲政在TVBS和某些名嘴痛罵加拿大一樣，所有反中者皆是美國走狗。儘管立陶宛人無懼於獨裁國家喉舌的謾罵，但也希望台灣的名嘴不要再唱和極權國家辱罵愛好民主自由的國度與人民了，「立陶宛，一個偉大的國家，值得台灣人民互相支持。」