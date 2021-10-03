東港警、監理單位至小琉球跨海聯合稽查　舉締違規

屏東監理站為維護遊客旅遊安全，假日會同東港警分局到小琉球執行監警聯合稽查專案勤務，針對汽機車違規、改裝車輛、違規營業等違規態樣加強取締，監警聯合稽查兵分兩側隨機攔查交通違規與註銷號牌車輛等稽查當日共取締違規75件，其中以未戴安全帽65件為大宗違規。
記者黃正忠／屏東報導
2021-10-03 21:00:00
交通安全月、路口慢看停、行人停看聽，有鑑小琉球是遊客眾中之選，東港警分局相當關心當地旅遊交通安全問題，會同屏東監理站於假日至小琉球執行聯合稽查勤務，針對報廢車輛、改裝車輛及未懸掛號牌行駛道路等加強取締以維護用路人行車安全。
東港警分局表示，10月2日計告發違規75件，未戴安全帽65件、乘坐未依規定1件、無照駕駛1件、駕照註銷及吊扣2件、變更車體3件、懸掛他車號牌1件，無牌拼裝車1件及失竊並註銷車牌1件1人行駛道路，駕駛將被以使用贓物罪移送。
屏東監理站長洪美芳表示，小琉球地區島上遊客大多租機車交通工具代步，時常在交叉路口發生車禍事故，呼籲遊客除在租借機車時要選擇自己熟悉車種外，亦要當場戴好安全帽、檢查煞車是否正常並核對行照後再騎車上路，電動自行車亦同，同時也要戴好口罩，做好防疫工作。
另外，也提醒租車業者勿存僥倖心態，應將車輛保養維持車輛良好的行車狀況，並勿改裝車輛，否則因小失大、得不償失，期以共同保障大家行的安全。