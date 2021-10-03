疫苗接種奏效　日本大阪死亡病例及死亡率大減

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大阪府第5波疫情高峰落在9月1日的單日新增3004例，是第4波高峰單日新增1260例的約2.4倍，主要是受到傳染力強的Delta變異病毒株影響，導致新增確診病例大增。
但另一方面，儘管第5波疫情下新增確診病例快速增加，但死亡率與重症患者數明顯低於第4波，證明了疫苗接種效果。
大阪府政府表示，第5波重症率約1.0%，遠低於第4波的3.2%；截至9月24日的死亡病例數238例，遠低於第4波的1537例，死亡率從第4波的2.8%降到0.2%。
大阪府第5波新增9萬5218例確診病例，占至今累計病例數近半，但60多歲以上患者占比僅7.3%，約為第4波23.4%的1/3；第5波主要染疫年齡層落在多數未接種疫苗的30多歲以下族群，占整體約66.2%。
疫苗效果還展現在群聚感染的減少方面。跟第4波相比，第5波醫療機構與高齡設施占群聚感染比率，從67%降到18%。
此外，大阪府記取第4波醫療體系逼近崩潰邊緣的教訓，在第5波擴增病床與住宿療養設施，並縮短患者住院時間，徹底進行早期治療等，都對因應第5波疫情有所助益。
跟第4波相比，不論是輕症、中度症狀還是重症患者，第5波住院時間都縮短約3天；患者在尚未決定收治醫院前的「等待住院站」停留時間，也在第5波縮短到1小時59分，是第4波的約1/5。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1101003