密室逃脫中國受歡迎　監管指安全風險高要嚴管

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中國應急管理部消防救援局2日再針對密室逃脫類場所發出「密室逃脫類場所火災風險指南（試行）」和「密室逃脫類場所火災風險檢查指引（試行）」，要求相關部門、單位要嚴查嚴管，確保安全。
應急管理部官網指出，密室逃脫類場所是在特定受限空間場景內進行真人逃脫、劇本殺、情景劇類活動的場所。從業單位為了增強「沉浸式」體驗，採用隔斷打造光線昏暗的密閉、狹小空間，大量使用燈光、音響、電子遊戲道具等電器設備，大量使用布幡、塑膠等可燃裝飾物，火災風險高，一旦起火，極易造成人員傷亡甚至「群死群傷」。
應急管理部消防救援局要求各地消防救援機構要緊密結合「十一」假期安全防範工作，推動解決當地密室逃脫類場所突出問題。要求文旅、住建、公安等部門展開聯合檢查，對檢查發現的消防違法行為，責令改正；對存在重大隱患的，採取查封、關停等措施。
針對這項最新消防安全規範及檢查的指示，澎湃新聞刊文指出，這對許多類似的娛樂項目也有警示意義。如今，劇本殺、密室逃脫之類的室內多人參與的娛樂項目如雨後春筍般湧現出來，顯示市場的繁榮和娛樂的多元化，但消費者的安全應該要排在第一位。
在這次官方出手監管消防安全之前，密室逃脫行業也曾因「恐怖主題」對消費者的衝擊引發外界關注。去年8月北京日報曾經報導，廣西一名12歲的小學生和同學去玩密室逃脫遊戲時，被恐怖的遊戲情節驚嚇到需住院治療。密室逃脫遊戲是否該因應主題有年齡限制引發討論。（編輯：張淑伶）1101003