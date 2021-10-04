小花園生活25度剪紙個展 剪紙插畫家秀傳統藝術現代感
剪紙是東方傳統藝術中重要的元素，為推廣歷史悠久的剪紙藝術，高雄翰品酒店舉辦「小花園生活25度剪紙個展」，邀請年輕剪紙藝術家25度展出其獨具一格的作品，除了精采的作品展示，也運用文字記錄在創作中，呈現藝術家在生活與創作的過程。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-04 09:00:00
隨著時代演進，剪紙不僅創意多變也趣味十足，變成極具現代藝術味的作品。「小花園生活25度剪紙個展」即日起至12月31日止，在高雄翰品酒店一樓展出，展覽主題共有四個系列，包括日常剪影生活記錄、植物動物節氣、山中精靈，以及首次公開的作品小花園生活系列。
25度自國小開始摸索剪紙，當時練習偏向傳統中式的圖案，像是門神、仙女傳統圖案。2016年與親子天下合作「神秘圖書館偵探」系列兒童讀物，開啟了全職插畫家的生活。2017年回頭研究剪紙創作，發展出新的剪紙插畫風格，展開以剪紙插畫家的身份活躍於業界。
飯店於10月23日以及24日下午3點在一樓將各舉辦一場「似顏繪活動」，凡住房客人皆可免費參加。透過藝術家獨特的剪紙風格，捕捉你的相貌特色，勾勒有溫度的似顏繪，量身打造獨一無二的剪紙藝術可帶回家，裝上框可永久收藏。