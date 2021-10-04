準日相岸田內閣成員大致出爐　4日經認證上路

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根據日本放送協會（NHK）報導，20名內閣閣員多數出身自民黨內5派閥，包括細田派4人、竹下派4人、麻生派3人、岸田派3人、二階派2人；另外無派閥3人，及聯合執政的公明黨1人。暫定內閣閣員名單如下：
防衛大臣：岸信夫（細田派）留任。
外務大臣：茂木敏充（竹下派）留任。
經濟再生擔當大臣：山際大志郎（麻生派）。
經濟安全保障擔當大臣：小林鷹之（二階派）。
財務大臣：鈴木俊一（麻生派）。
經濟產業大臣：萩生田光一（細田派）。
環境大臣：山口壯（二階派）。
法務大臣：古川禎久（無派閥）。
厚生勞動大臣：後藤茂之（無派閥）。
文部科學大臣：末松信介（細田派）。
國土交通大臣：公明黨副代表（副主席）齊藤鐵夫。
內閣官房長官：松野博一（細田派）。
總務大臣：金子恭之（岸田派）。
農林水產大臣：金子原二郎（岸田派）。
國家公安委員長：二之湯智（竹下派）。
疫苗接種擔當大臣：堀內詔子（岸田派）。
少子化擔當大臣：野田聖子（無派閥）。
數位大臣：牧島Karen（麻生派）。
復興大臣兼任沖繩及北方擔當大臣：西銘恒三郎（竹下派）。
國際博覽會擔當大臣：若宮健嗣（竹下派）。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1101003