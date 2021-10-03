高雄電影節首賣票房開紅盤　 姚以緹獻典禮主持初體驗

2021高雄電影節今年因應疫情，首次籌備線上、實體2種放映模式提供影迷選擇，2日（昨）開賣票房成績亮眼，影展首日票房總計更是破新高，衝破60萬大關，創下高雄電影節21年來首賣的全新紀錄。此外，本屆國際短片競賽頒獎典禮將於10月24日晚間六點，於高雄市電影館戶外廣場舉辦，主持人將邀請姚以緹搭擋黃鐙輝共同主持。2人今年都有作品在高雄電影節上映，同時也是姚以緹首次跨刀典禮主持的初體驗。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-03 20:09:31
2人受邀搭擋主持高雄電影節國際短片競賽，都直呼相當開心，姚以緹笑喊：「知道消息的時候真的是既開心又緊張，謝謝雄影的勇敢，我會努力的。知道是跟鐙輝哥一起搭擋的時候，其實有放下心裡一塊大石頭的感覺，雖然是第一次和鐙輝哥合作，但他給我一種很可靠的感覺，特別期待這次合作。」黃鐙輝則爆笑回應：「太好了，可以用主持人身分參加去跟各大導演邀戲，到時候要把握機會，跟姚以緹請益出神入化的演技！」
姚以緹與高雄電影節相當有緣，從2014年至今，包括短片《慢跑之中》、《想飛》、《龍先生》、《江湖無難事》，今年則帶著VR作品《女海盜：成名之路》參加，幾乎每年都有精彩作品在高雄電影節放映；黃鐙輝今年在開幕片「隔離丁尼短片集」中的《居家防疫日記》記錄防疫期間的居家生活，內容淚點滿滿。