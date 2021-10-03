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徐若瑄為何潤東「撩落去」籌錢　見金主郭董腋下噴汗

▲徐若瑄升格當製作人。（圖／HBO）
▲徐若瑄升格當製作人。（圖／HBO）

記者羅凌筠/台北報導

2021-10-03 20:25:25

徐若瑄HBO亞洲原創影集《誰在你身邊》今（3）日舉行線上首映記者會，升格製作人的徐若瑄為戲「第一次找錢」，和導演何潤東拜訪中影董事長郭台強，徐若瑄在郭台強辦公室裡講戲，緊張到「腋下都在噴汗」，所幸順利爭取到資金，何潤東和郭台強是本劇最大投資金主，不過這次何潤東專心導演，自己沒份客串，笑說：「又導又演太累太難了。」

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▲何潤東 （上排左起）、徐若瑄、 莊凱勛 、陳恩峰（下排左起）、張豐豪 、喬湲媛出席首映記者會。 （圖／HBO）
▲何潤東 （上排左起）、徐若瑄、 莊凱勛 、陳恩峰（下排左起）、張豐豪 、喬湲媛出席首映記者會。 （圖／HBO）
劇中探討徐若瑄、張鈞甯這對姊妹的婚姻難題，徐若瑄為詮釋家庭婦女，增重7公斤，苦了背著她爬樓梯的張鈞甯，這場戲開拍前，徐若瑄對張鈞甯開玩笑說：「為了讓妳得影后，姊必須要做出最大的犧牲：就是把手上的午餐便當都吃光，這樣拍攝效果最逼真。」徐若瑄笑說：「導演說我不要太瘦，所以我就真的沒忌口啦，劇組又照顧得很好，便當、下午茶、宵夜我都沒放過，然後就真的越拍越胖了。」

張鈞甯人在大陸，以錄製VCR的形式出席首映會，她與何潤東認識10幾年，控他都不憐香惜玉：「導演根本把我當男主角在用啦，爬樓梯這場戲，我的戲服造型穿的是高跟靴子，拍這場戲前我跑去問導演說我能不能換平底鞋？沒想到導演馬上一口拒絕我說不行耶，鏡頭要直接從近景拉開拍到全景，妳換鞋子會穿幫。」張鈞甯足足走了3層樓梯，雙腿都在抖。

▲何潤東出馬當導演。（圖／HBO）
▲何潤東出馬當導演。（圖／HBO）
張鈞甯爆料何潤東對她戲裡老公陳恩峰特別好，給他很多帥氣特寫，彷彿她和莊凱勛才是男主角，陳恩峰和徐若瑄是女主角。何潤東直呼冤枉說：「我真的跟陳恩峰是清白的。好笑的是，我跟恩峰10幾年前就傳過緋聞，我在北海道拍戲出外景，陳恩峰也有工作順便來找我，跟我擠同一個房間，當時恩峰也是一位非常優雅的年輕男生，又高大帥氣，劇組人員看我們同進同出，還真的誤會我在養一個小狼狗，戲殺青時有工作人員真的來問我說你跟陳恩峰是不是一對？」何潤東當下極力澄清說他們真的只是多年好友。

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