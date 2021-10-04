喀布爾機場被美軍一把接過女嬰　在美與家人團圓

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他向azfamily.com表示：「那天我把我的寶貝交給一名全然的陌生人。我唯一信任的是對方是名陸戰隊員，我的女兒會安全。」
美國在撤離遭塔利班（Taliban）掌控的阿富汗期間，出現令人心碎的一幕：陸戰隊員從這名父親手中接過女嬰，將女嬰一把提起越鐵絲網上方，移至安全處，這段影片吸引全世界關注。
根據azfamily.com，包括這名8週大女嬰莉亞（Liya）和她母親薩迪亞（Sadia）在內的這一家人，如今平安舒適地和朋友們待在鳳凰城（Phoenix）一帶。
哈米德曾在喀布爾擔任軍官的語言和文化顧問5年，他表示，自己整個8月都在喀布爾機場協助美國撤軍工作。
當時，初為人父的哈米德被困在機場安全地帶，錯過了女兒的出生。
他的妻子歷經艱辛的分娩過程，當塔利班來到首都喀布爾時，打起精神逃離家園。哈米德說，到了8月12日，很顯然他們必須離開阿富汗。
他表示：「我們得到有人被殺害或失蹤的情報，透過我（與軍隊）的聯繫，我知道我家會是下一個。」
8月19日這天，薩迪亞抓了身分文件、一點現金和少許家當，就和當時僅16天大的莉亞出發前往機場。
到了檢查哨時，塔利班沒收了薩迪亞所有家當，薩迪亞和女兒隨後沒入機場大門外混亂的人群中。哈米德表示，自己能從圍籬的這一邊看到妻女。
哈米德說：「他們用水砲和閃光彈來控制群眾。每當發出一聲巨響，我都眼睜睜看著女兒開始尖叫哭泣，而我卻無能為力。」
絕望的哈米德指著女兒，問附近一名陸戰隊員是否能幫助她越過圍欄。
這名父親回憶道：「他跟我說，他唯一能做的就是把她舉過鐵絲網，但說她會因此受傷。我告訴他，我要把握機會，我寧願她受傷也不要她死。」
在這幅如今深具代表性的照片中，可以看見該名陸戰隊員手越過鐵絲網，從哈米德手中接過莉亞。
報導指出，這是哈米德第一次親手抱女兒，卻在2分鐘後被迫返回工作崗位繼續協助撤離工作。
根據報導，當時仍在圍籬另一邊的薩迪亞因熱衰竭而昏厥，所幸幾小時後也得以通過機場大門，一家人當天稍後和其他難民一同搭上飛往美國的班機。
報導指出，雖然哈米德一家現已平安，但卻沒有任何形式的身分證件，薩迪亞和莉亞也需要醫療照護，但哈米德無力在沒有保險的情況下帶妻女就醫。
哈米德在募資網站GoFundMe創立帳號，盼協助一家人振作展開新生活。
他也表示，希望有朝一日能親自會見幫助女兒莉亞的陸戰隊員。「我會給他一個擁抱，他真的是我女兒的救命恩人。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1101003