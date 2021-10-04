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政治壓力下　香港職工盟大會表決通過解散

▲香港泛民主派重要組織職工盟召開特別會員大會，表決通過解散議案。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港泛民主派重要組織職工盟召開特別會員大會，表決通過解散議案。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-04 06:12:47

（中央社台北3日電）香港泛民主派重要組織職工盟今天召開特別會員大會，表決通過解散議案。運作了31年的職工盟走入歷史。這是繼香港教育專業人員協會（教協）後，又一個不敵政治壓力而解散的團體。

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綜合香港電台及明報報導，香港職工會聯盟主席黃迺元會後見記者宣布，屬會通過解散議案，正式委任餘下執委成員處理餘下工作，直至完成解散程序。解散議案以57票贊成、8票反對及2票棄權獲得通過。

據報導，職工盟有約港幣2000萬元（約新台幣7200萬元）資產，主要是員工薪金、遣散費、特惠補償、對屬會的支持等。職工盟與培訓中心的員工將在未來兩個月陸續遣散，扣除必要開支後，餘款將攤分予所有屬會。

黃迺元說，屬會代表非常明白職工盟的處境，在非常沉重、充滿掙扎心情下作出無奈決定。

黃迺元表示，香港並非只有一個工會聯盟，但認為如此積極介入工業行動和關注社會公義，只有職工盟。他承認解散是獨立工運的重大挫折，但工人反抗力量不會消失，他期望工運同路人和港人不要懷憂喪志。

今年8月，港媒報導，香港警方國家安全處正在調查職工盟是否違反國安法。消息人士說，職工盟過去屢次涉嫌「收受資助、勾結外力、操控工會進行反中亂港活動」。

9月19日，職工盟宣布啟動解散程序，並安排10月3日召開特別會員大會議決。當時有會員陸續收到訊息，指如果職工盟繼續營運下去，將會面對人身安全的威脅。

職工盟屬於泛民陣營，領軍人物是李卓人和前主席吳敏兒等，李卓人也是香港市民支援愛國民主運動聯合會主席。今年4月，李卓人因為參加「反送中」非法集結，被法院判處入獄14個月，目前正在服刑中。年初，吳敏兒也因為涉嫌違反港區國安法而被捕。

對於親建制派媒體指控職工盟是「外國代理人」，黃迺元曾表示絕不認同這種政治定性。職工盟過往與美國勞聯、產聯轄下的團結中心有合作的資助項目，但內容圍繞推動勞工保障、理事培育、集體談判，並不涉及任何政治活動，去年7月前，已經再沒有與團結中心繼續合作。（編輯：張淑伶）1101003

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