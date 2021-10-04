NOW早報／戴口罩規定鬆綁了！10/5起「這些地方」不用戴

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至於外出時有飲食需求，能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備，仍延續原本規定免得口罩。此外，在開放餐飲內用的場所、台鐵高鐵用餐區、潛水、衝浪等符合指揮中心或主管機關指定的場所或活動，如符合相關防疫措施，也可暫時脫下口罩。
今日天氣／持續炎熱飆36度！中南部注意午後雷陣雨
中央氣象局今（4）日表示，今天太平洋高壓勢力仍強，台灣附近為偏東風，迎風面ㄓ的東半部地區、基隆北海岸及恆春半島水氣略增，有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，明日白天東半部高溫約31、32度，西半部可達34、35度，尤其在桃園、新竹、南投、台南、金門有局部36度以上高溫出現的機率。
採購默沙東新冠口服藥？陳時中：我們有這樣的準備
美國默沙東藥廠（Merck & Co）公布新開發的新冠肺炎治療藥物molnupiravir在三期臨床試驗顯示，能降低50%的住院和死亡率，將申請美國緊急使用授權(EUA)，最快年底上市，更傳出香港已計畫採購可供500名病患使用的療程，外界也關注台灣是否也有採購計畫？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（3）日表示「我們有這樣的準備」，不過，現在也在談判中。
其實，陳時中昨日就提到防疫政策必須考量強度、防疫疲乏及對經濟的影響，目前國內已有單株抗體藥物，指揮中心也積極準備口服藥，希望讓大家安心、讓經濟復甦。發言人莊人祥也說準備中的口服藥，即台灣參與臨床試驗的molnupiravir。
昨日陳時中再被問到台灣是否有購買口服藥計畫？他則強調「相關程序都在進行中，我們有這樣的準備，不過，我們現在也在談判中」。
最新「劣跡藝人」名單瘋傳 赫見2位台灣一線男星
大陸當局對演藝圈的整肅行動持續進行，近來微博流傳一份疑似官方所列的「劣跡藝人」名單，男性21人，女性4人，除了自家藝人趙薇、范冰冰、鄭爽等，還赫見2名台灣男星，引發關注。
這份「全渠道封殺」藝人名單，人數有25位，分別以「政治問題」、「違法亂紀」、「失德失範」分成3大類，「政治問題」第一個被列進的就是趙薇，接著是旗下藝人張哲瀚；「違法亂紀」的有柯震東、房祖名、范冰冰、鄭爽、吳亦凡、高雲翔。
最後，「失德失範」有羅志祥、李小璐等人，兩人分別因劈腿、婚內出軌等私德問題被點名，雖然該名單真實性未被證實，但已掀起大陸網友討論，「我們的社會秩序對這樣的藝人絕不會放任自流、坐視不管」、「榜上有名的明星還真不少」、「恭喜提前退休」。
老K心寒「沒人問我想法」！雞排妹不忍了 參戰戳破盲點
脫口秀演員龍龍日前控訴遭「炎上BURN」班底老K言語霸凌，事後薩泰爾公司老闆博恩也拍片解釋來龍去脈，宣布「老K即日起無限期留職停薪」。而老K於2日也首度回應「向薩泰爾娛樂、執行長Hauer、博恩、賀瓏、以及所有因此感到不適的女性男性致上最深的歉意」，但他在臉書中卻不滿寫道「沒有一家媒體一個記者來試著問過我的想法，任由對方在各平台肆意的說些資訊不對等的事！」而這段話便引來「雞排妹」鄭家純參戰。
老K於2日晚間針對遭控霸凌事件做出回應，其發布一則長達20分鐘的影片，針對脫稿演出、直播爭議等問題給出解釋。然而，老K在影片最後也暗酸龍龍，「非常恨這個人，這個人對我來說，是一個喜劇圈一直無法好好發展的一顆毒瘤。去新的經紀公司加上媒體力量，真的不能再沒有人站出來。所以我願意對所有人抱歉，包括我的公司、好朋友，包括所有感到不舒服的人」，也嚴正強調「絕對不會跟這個人道歉，因為我就是對這個人勢不兩立。」
不僅如此，老K也在臉書寫道，「事發至今，沒有一家媒體一個記者來試著問過我的想法，任由對方在各平台肆意的說些資訊不對等的事，到底誰才是那個運用聲量表演這一切的人？」
但這句話卻引來藝人「雞排妹」鄭家純參戰，其於老K臉書底下留言，引述了媒體相關報導，表示媒體採訪完龍龍後曾致電薩泰爾公司，卻得到「窗口會決定要不要回覆」的回應，讓鄭家純質疑「記者出刊前是要訪問你的，如果你真的沒接收到而不知道，請去問你的公司為什麼。」
男喜宴吃一半「整桌人突走光」！原因眾全驚：從沒遇到過
結婚是人生中的一件大事，不少新人都會舉辦婚禮，邀請親朋好友一同分享喜悅！但隨著時代變遷，一些傳統婚宴的習俗對於年輕人來說十分陌生。就有一名網友指出，自己喜宴吃到一半，突然遇到許多人突然離席的狀況，讓他不解詢問「怎麼都走光了？」對此，就有內行人揭開真正原因。
原PO於PTT八卦板上發文，開心表示「第一次在疫情期間吃到喜宴，五人一桌超大空間只有爽字形容，還有服務生專人服務送餐」。但他透露，當喜宴吃到一半，石斑魚料理準備端上桌時，突然有一堆人離席，讓他不解詢問「怎麼都走光了」。
問題曝光後，其中就有內行人揭開原因，直言「訂婚宴，男方家屬吃到魚就好走了，代表不吃女方家吃夠夠」、「吃到最後一盤，就是吃人夠夠」、「男方吃到魚離席，不能把女方吃夠夠」、「男方不能吃女方夠夠，所以到一定程度要先離席」、「習俗，遇過一次，我還問我媽我還沒吃飽幹嘛走XD」。
據了解，訂婚喜宴通常是由女方邀請親友的宴席，但有一習俗是男方家庭包含新郎等人不能全部吃完菜餚，其為尊重女方的表象，認為女兒已嫁到男方家中，若又將菜餚全部吃完，代表男方想吃定女方家族，有「吃到底」的意思。另外看到魚上桌也必須離席，有給女方留「餘（魚）」地的含意。（編輯：張嘉哲）