NBA／「魔獸」熱身賽就6犯離場 籃網第四節發力打爆湖人
洛杉磯湖人和布魯克林籃網今(4)日進行首場熱身賽，雙方本場主力球員幾乎都沒上，最終籃網以123:97獲勝。湖人替補中鋒「魔獸」Dwight Howard此役領到6犯，被勒令離場，也讓場邊的LeBron James及Russell Westbrook笑開懷。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-04 09:14:26
作為今年最被看好能奪冠的兩隊，「湖網大戰」雖然只是熱身賽，但依舊受到關注。不過今天籃網「三巨頭」全數缺陣，湖人這邊的核心也僅有明星前鋒Anthony Davis一人出戰。
這場比賽Davis僅打了11分鐘，6投2中得到6分，另外有1籃板和1助攻；射手Malik Monk得到15分，為球隊最高；而Howard則是斬獲了11分6籃板，但球隊在第4節被打出了一波2:24的攻勢，最終無力回天。
籃網方面，以Cameron Thomas的21分4籃板為最佳，新同學Paul Millsap攻下10分10籃板的「雙十」數據，而復出的LaMarcus Aldriges則繳出6分4籃板3助攻的表現。
Howard這一場在第3節還剩下1分22秒時就領到「畢業證書」，下場時自己也尷尬的笑著和隊友擁抱。而沒有出賽的詹皇和威少在場邊看到這一幕，也忍俊不禁的笑了出來。