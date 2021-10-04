郵局今日9時開放預約五倍券！流量爆滿官網「一片白」
「振興五倍券」今（4）上午9時起，正式開放郵局紙本預約，民眾可透過電話、網路平台等方式進行預約，自12日起開放領券。不過，根據《NOWnews今日新聞》記者實測，中華郵政官網與電話預約今上午出現塞車狀況，不是點開網頁僅見一片空白，就是電話忙線中。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-04 10:10:19｜2021-10-04 10:15:17
根據實測，中華郵政官網今上午9時以後很，除了網頁呈現不斷載入的「轉圈」外，畫面也僅見一片空白，連首頁都進不去；至於電話方面，輸入預約客服專線0800-700-199後，即有語音稱「對不起，現在網路壅塞，請稍後再撥，謝謝」，顯示電話預約也出現大塞車的狀況。
根據中華郵政資訊，民眾今起可於郵局預約領取紙本五倍券，並分成網站與電話兩種方式，其中在網站方面，先選擇郵局服務據點，再選擇日期及時段，並依序填入預約數量、身分證號、手機號碼等即可進行預約；至於電話預約，直接用電話撥打0800-700-199，即有專人服務。
民眾預約完成後，將自12日起開放領券，且會在領券日前收到簡訊通知，之後從12至30日每日分15個時段領券，每人可為5人以下的家人預約領券；至於未預約者，民眾可於11月1日起至明年4月30日止，進行第二階段段的窗口領券。