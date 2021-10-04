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「未老頭先白」怎麼辦？ 白髮位置與器官健康有關？ 中醫師教你2招改善

「未老頭先白」怎麼辦？ 白髮位置與器官健康有關？ 中醫師教你2招改善
「未老頭先白」怎麼辦？ 白髮位置與器官健康有關？ 中醫師教你2招改善

每日健康-每日都做得到的健康

2021-10-04 11:00:43

正值中壯年卻已「髮如雪」？  壓力太大、工作燒腦恐增白髮生

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現代人愈漸注重「顏值」形象，白髮也成為民眾關心的外貌問題。扶原中醫診所郭大維中醫師表示，青壯族群常見的白髮原因，一種是好發於年輕時期的「少年白」，與遺傳較為相關。另外則是長期處於壓力、焦慮、憤怒等情緒之下，也會導致頭髮變白。

郭大維中醫師說明，一般情況之下，男性在40歲左右，睪固酮分泌有所衰退，鬢髮斑白的情況會逐漸發鞥。女性更是35歲以後，體內氣血就開始衰弱，冒出白頭髮的機率隨之上升。若再加上平時從事「燒腦」工作類型，如律師、會計師或銀行專員，長期讓身體處在高壓環境中，更容易加速白髮生長。

郭大維中醫師表示，中醫認為白髮位置會反映健康狀況。兩側鬢髮轉白多與肝膽功能運作有關，還可能出現口苦、口乾等症狀。後腦勺長出白髮，可能與年紀漸長以及腎氣不足有關係。前額長出白髮者，要注意腸胃功能問題，多發生於經常拉肚子、消化不良族群身上。

 

白髮有機會轉回黑髮？  飲食加按摩助改善

郭大維醫師表示，中醫認為「髮為血之餘」，人體飲食攝取的營養素，經腸胃消化後會優先供應給五臟六腑，接著提供給肌肉、骨骼，最後才供應到頭髮毛囊。因此，當身體健康不佳，或臟腑機能受損，血液和營養會優先輸送至五臟六腑，導致供應頭髮的氣血短缺，更容易出現髮色變白。五臟六腑休養生息之後，毛囊獲得充足的血液刺激，得到生長所需的營養後，是有機會再長回黑髮。

郭大維中醫師提醒，要改善頭髮健康，日常飲食應注意均衡健康，也可以多攝取深綠色蔬菜、海鮮類等食物，對於改善白髮有一定幫助，另外，平日不妨多增加補血類的食物，如黑豆、菠菜，桑椹等，對於氣血和頭髮健康皆有助益。

另外，可以透過按摩改善頭部血流，刺激毛囊和頭髮健康。郭大維醫師建議，平日可以按摩前額的「神庭穴」、頭部兩邊的「頭維穴」、頭腦後方的「風池穴」，對放鬆心情、舒展頭皮都有不錯效果。如果無法掌握穴，可以改成用梳子梳頭，讓頭髮和頭皮獲得血液刺激即可。沒有梳子也可以用刮痧板替代。

郭大維醫師指出，不少人梳完頭會發現一顆一顆的「氣結」，尤其是頭部側面及後面經常疼痛的族群，梳頭不僅能刺激頭髮，也能改善氣結、減緩頭痛減緩。

另外，針灸也是改善頭部血流的治療方法，如果真的有頭皮與髮色上的困擾，應諮詢專業合格中醫師，由中醫師診斷並採取適當處置。

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