康貝特、PowerBOMB化身「仙豆」！攜手七龍珠Z好禮４重抽
近來疫情趨緩，上班族、學生們紛紛重返跑道，各行各業無不卯足全力，希望能抓住2021尾巴，將三級警戒期間所流失的通通補回來，在衝刺之前，許多人不僅會準備咖啡，也會備妥提神飲料來對抗瞌睡蟲，而說到提神飲料，在台灣家喻戶曉的葡萄王康貝特、PowerBOMB爆能能量飲，近來竟「換新衣」!攜手日本熱血動漫《七龍珠Z》，推出全新酷炫包裝，更推出網路互動遊戲、登錄發票抽獎4重奏，讓全民一邊提神，還有機會抱回iPhone 13、MacBook Pro+Airpods Max、任天堂NS Switch等3C，以及七龍珠周邊等大獎，振奮你我辛苦的心靈。
生活中心/綜合報導
2021-10-08 20:00:00
科技產品固然便利，但同時也帶來了生活與工作的模糊重疊，導致現代人精神與壓力常常過度消耗，長期關心國人健康的國內保健品大廠葡萄王，旗下康貝特、PowerBOMB爆能能量飲是許多人日常的神隊友，特別在2021下半年推出日本動漫《七龍珠Z》聯名款，外觀有著悟空、達爾、魔人普烏等經典角色，讓提神飲料瞬間化身動漫收藏品！除了熱血新包裝，只要購買系列品項，就能在官方LINE帳號(葡萄王好康GO)，透過互動遊戲以及登錄發票(電子、載具、傳統)，就有機會拿到「週週抽」、「Apple能量補給大禮包」、「PowerBOMB限定獎」超狂獎項。
首先，只要購買康貝特、PowerBOMB，任何形式的發票都可以進行抽獎，在進入「葡萄王好康GO LINE」之後，登錄發票就能參加「週週抽」，獎項包括：任天堂NS Switch、《七龍珠Z》提花運動毛巾、《七龍珠Z》鞋袋「悟空款」、連鎖速食即享券、十萬大獎MacBook Pro + AirPods Max，登錄品項為PowerBOMB，就可再加碼抽PowerBOMB登錄限定獎項「iPhone 13」; 進入互動遊戲頁面「超BOMB能量拳」擂台賽中以猜拳三戰兩勝制，只要分享好友就有機會抽中AirPods 3、Foodpanda 50元即享券。
《七龍珠Z》不僅是跨世代的集體回憶，葡萄王康貝特、PowerBOMB更是跨族群挑燈夜戰的神隊友，這次罕見攜手《七龍珠Z》推出二次元新包裝，還有機會抽到獨家周邊，以及現下最新的3C產品，想必將引起粉絲們高度關注，趕快趁早到指定通路搜刮一番，以免喜歡的角色被搶光，拍照打卡缺一角，還可能與大獎失之交臂！