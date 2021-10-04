拔罐改善身體溼熱 還能從「顏色」看出健康問題？ 不是每個人都能拔罐？

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郭大維醫師說明，拔罐後若痕跡呈現深色或紫黑色，有如瘀青一般，可能是患者的「氣滯血瘀」較嚴重。這類患者平時可能很常熬夜、睡不好或晚睡。如果拔罐後的顏色為鮮紅色，則代表可能已經中暑，身體內熱非常明顯。剛發燒的人拔罐時，大椎穴（約位於第六頸椎和第一胸椎之間）也會呈鮮紅色。
很多人以為拔罐顏色愈深愈好，實則並非如此。郭大維中醫師解釋，有些人無論怎麼拔罐都沒有明顯顏色，這類族群往往身體虛弱、氣血不足，且講話帶有中氣不足和氣弱游絲的現象。反之，也有患者拔罐後的痕跡呈現粉紅色，而且痕跡很快消失，通常表示患者為氣血循環良好、身體新陳代謝較快。
郭大維醫師提醒，倘若拔罐痕跡長時間沒有消掉，代表身體代謝較慢，自我修復能力偏弱，這類患者應注意早睡、切忌熬夜，並在平時養成運動習慣。有些患者拔罐則是後會出現許多「小水泡」，代表體內濕氣重，建議多運動增加出汗量，可適度改善濕氣過重的問題。在拔罐之外，也可能搭配放血，幫助患者排解身體內熱，往往很快就能感覺到身心輕鬆。
哪些人不適合拔罐？ 皮膚敏感、凝血功能不全需特別注意
郭大維醫師說明，在中醫理論之中，背部為「足太陽膀胱經」所在，背部穴道是身體的「轉樞」，如「背樞」、「脾樞」、「胃樞」，對應著各處器官的健康狀況。比如胃部健康會反應在背上的「胃樞穴」，拔罐後胃樞穴的顏色特別深者，代表要注意胃部健康。如果是腰部拔罐痕跡特別深，可能要注意腎虛的狀況，建議調整作息，多注意泌尿道問題。
拔罐兼具治療和診斷，但哪些族群不適合拔罐？郭大維中醫師表示，天生皮膚敏感或皮膚薄的人，可能較不適合拔罐。另外，中高齡以上的長者、或長時間服用抗凝血劑、阿斯匹林等藥物，這類人因皮膚凝血功能不佳，並不適合貿然拔罐，以免發生嚴重瘀血的狀況。
郭大維中醫師強調，拔罐適用範圍相當廣泛，孕婦也可以透過拔罐，改善孕期因為骨盆受壓迫而引發的腰痛問題，但拔罐次數不宜太過頻繁，時間也不能太久。另外，某些癌症患者容易有肌肉痠痛，也可以透過拔罐改善。
中醫師提醒，現在拔罐治療已相對先進，有免疫力不全問題或相關疾病的患者，只要使用專屬拔罐器，也能接受拔罐治療。提醒民眾拔罐之前，應諮詢專業合格的中醫師，才能獲得安全的治療效果。