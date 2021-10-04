衛生紙純粹的「尚好」！從嬰兒到敏感肌都安心

根據統計，全世界平均每人每天使用衛生紙量約 57 張，除了清理髒污以外，大多是用於如廁、用餐、擤鼻涕等擦拭身體的用途，由此可見，衛生紙接觸我們肌膚的機會是有多麼頻繁，所以要挑選最適合人體皮膚的衛生紙當然是馬虎不得。

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在選擇衛生紙時，民眾普遍會以品牌、價格、觸感、厚薄度等作為依據，甚至覺得各款衛生紙大同小異，不用太講究，如果你是這麼想的那可就錯了！有些衛生紙會為了看起來更潔白而添加螢光劑，或者用較劣質的原物料、非 100% 原生紙漿或使用添加劑來降低成本，而這些肉眼察覺不出來的差異，可是騙不過你的肌膚的！尤其對於皮膚較細緻脆弱的嬰兒，或者有敏感肌的人來說，使用一段時間後會造成不小的傷害。

▲倍潔雅純粹原色無漂白衛生紙，天然木漿原色超吸睛。（圖／資料照片）

在市售眾多的衛生紙中，「倍潔雅純粹原色無漂白衛生紙」顯得格外獨樹一幟，未經漂白的純粹天然原色，更是打破衛生紙是純白色的既定印象。不經漂白製程，則原物料品質的要求更高，還得要提升製漿的工藝，才能讓紙張呈現純粹的原木色。產品完全無螢光劑或有害物質，通過美國食品級的安全標準，接觸食物與口鼻也沒有任何疑慮，還獲得德國敏感肌檢測評定為「優異」等級，再嬌嫩敏感的皮膚也能放心每天使用，安心有保證。

▲倍潔雅純粹原色無漂白衛生紙有兩層與三層兩種規格，親膚柔軟，吸水力強且不易破，想要厚實感多一點可選購頂級三層。（圖／資料照片）





除了上述創新的特色以外，倍潔雅純粹原色無漂白衛生紙分別推出「兩層經典版」以及全新「三層加厚版」，親膚柔軟不易掉屑，吸水性強又不易破，但同時也能丟入馬桶裡溶解，完全體現高品質的衛生紙所該具備的優點，消費者也可根據自身需求選擇不同層數的厚感，並享受最純粹的高品質！

▲倍潔雅純粹原色無漂白衛生紙，100%無漂白天然木漿製成，超高溫殺菌、不含螢光劑，再細嫩的皮膚都能安心使用。（圖／資料照片）