NBA／不滿自己季後賽的表現 最強亞軍：打得太糟糕了
上賽季「最強亞軍」Aaron Gordon加盟了丹佛金塊，雖然季後賽的表現有些差強人意，但球團季後仍奉上了4年9200萬的理想價碼和他續約。近期接受《丹佛郵報》記者Mike Singer採訪時，他坦言自己季後賽表現糟糕，但球隊卻讓他重生。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-04 11:44:58
上賽季魔術重建，Gordon也被老東家給交易，金塊希望他的運動能力以及防守能夠輔助陣中明星中鋒Nikola Jokic的不足之處。而然他在季後賽無法在得分上給予球隊奧援，遭到外界詬病。
在西區次輪對陣太陽的系列賽中，Gordon場均僅有9分3.8個籃板，總命中率41%，三分總共8投0中，球隊最終也以0:4被太陽橫掃。平心而論，這個鍋要他來背有點牽強，因為他本來就不是能自己發起進攻的球員，不過總的來說，Gordon在那幾場沒能達到球隊的期望也是事實。
對此他本人也相當難受，直言自己打得內容「太難看了」，而且他對整個季後賽的表現都感到「噁心」，在和太陽交手的那幾場更是感到相當的挫折。
因此在今年休賽季，Gordon持續加強了自己的外線投籃，也開始學習如何和隊友配合打球。他強調很感謝金塊看重自己，讓他來到一支能讓自己重生的球隊，並且和一群熱愛比賽、有求勝心的隊友打球，真的非常感激。